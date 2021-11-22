https://ria.ru/20211122/khostel-1760097814.html
В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 22.11.2021
В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте локализован на территории 300 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:14
2021-11-22T01:14
2021-11-22T01:14
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте локализован на территории 300 квадратных метров, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что возгорание произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. В здании по этому адресу находятся хостел, различные кафе, магазины и автосервисы. По предварительным данным, из пожара удалось спасти 15 человек."Пожар локализован на площади около 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211122/prokuratura-1760096532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте локализовали на 300 "квадратах"