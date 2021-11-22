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Стала известна дата начала второго отбора заявок на создание кампусов
Стала известна дата начала второго отбора заявок на создание кампусов - РИА Новости, 22.11.2021
Стала известна дата начала второго отбора заявок на создание кампусов
Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:43
2021-11-22T13:50
общество
дмитрий чернышенко
валерий фальков
россия
балтийский федеральный университет
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Кампусы мирового уровня планируется строить в городах РФ, где есть минимум четыре вуза, население – не менее 300 тысяч человек и есть потребность в создании минимум 2,5 тысяч мест проживания для студентов, преподавателей и сотрудников вузов. В ближайшие годы они будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге."В феврале 2022 года стартует второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня. Сейчас важно, используя анализ лучшего опыта и мировых практик эксплуатации студгородков, регулярно проводить стратсессии с субъектами России, где планируется их создание", – сказал Чернышенко в стратегической сессии "Образ будущего кампуса. Командообразование", организованной министерством науки и высшего образования РФ совместно с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ". Слова вице-премьера приводит пресс-служба кабмина.Чернышенко напомнил, что на создание кампусов поступило 27 заявок, в августе этого года были отобраны первые 14, из них 3 уже реализуются.В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что большинство кампусов "первой очереди" уже перешли в активную фазу: в НГУ и БФУ им. И. Канта идут проектные работы, в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведётся строительство."Кроме того, сегодня на половине проектов по созданию кампусов определён государственный заказчик. Им стала публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", – сообщил Фальков.
https://na.ria.ru/20211026/bfu_kampus-1756157048.html
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общество, дмитрий чернышенко, валерий фальков, россия, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента
13:43 22.11.2021 (обновлено: 13:50 22.11.2021)
 
Стала известна дата начала второго отбора заявок на создание кампусов

Чернышенко: второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня стартует в феврале

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Кампусы мирового уровня планируется строить в городах РФ, где есть минимум четыре вуза, население – не менее 300 тысяч человек и есть потребность в создании минимум 2,5 тысяч мест проживания для студентов, преподавателей и сотрудников вузов. В ближайшие годы они будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
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Время меняться. Почему на смену нынешним придут неокампусыВ ближайшие 10 лет в России построят сеть студенческих кампусов мирового уровня. Один из них расположится в западном анклаве страны — в Калининграде. Новый кампус "Кантиана" станет точкой притяжения студентов и преподавателей не только Калининградской области, но и других регионов и государств.
"В феврале 2022 года стартует второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня. Сейчас важно, используя анализ лучшего опыта и мировых практик эксплуатации студгородков, регулярно проводить стратсессии с субъектами России, где планируется их создание", – сказал Чернышенко в стратегической сессии "Образ будущего кампуса. Командообразование", организованной министерством науки и высшего образования РФ совместно с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ". Слова вице-премьера приводит пресс-служба кабмина.
Чернышенко напомнил, что на создание кампусов поступило 27 заявок, в августе этого года были отобраны первые 14, из них 3 уже реализуются.
В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что большинство кампусов "первой очереди" уже перешли в активную фазу: в НГУ и БФУ им. И. Канта идут проектные работы, в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведётся строительство.
"Кроме того, сегодня на половине проектов по созданию кампусов определён государственный заказчик. Им стала публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", – сообщил Фальков.
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Чернышенко рассказал о планах программы студенческого туризма на 2022 год
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковРоссияБалтийский федеральный университетНавигатор абитуриента
 
 
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