13:43 22.11.2021 (обновлено: 13:50 22.11.2021)
Стала известна дата начала второго отбора заявок на создание кампусов
Чернышенко: второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня стартует в феврале
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня начнется в феврале 2022 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Кампусы мирового уровня планируется строить в городах РФ, где есть минимум четыре вуза, население – не менее 300 тысяч человек и есть потребность в создании минимум 2,5 тысяч мест проживания для студентов, преподавателей и сотрудников вузов. В ближайшие годы они будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
26 октября, 09:00Время меняться. Почему на смену нынешним придут неокампусыВ ближайшие 10 лет в России построят сеть студенческих кампусов мирового уровня. Один из них расположится в западном анклаве страны — в Калининграде. Новый кампус "Кантиана" станет точкой притяжения студентов и преподавателей не только Калининградской области, но и других регионов и государств.
"В феврале 2022 года стартует второй отбор заявок на создание кампусов мирового уровня. Сейчас важно, используя анализ лучшего опыта и мировых практик эксплуатации студгородков, регулярно проводить стратсессии с субъектами России, где планируется их создание", – сказал Чернышенко в стратегической сессии "Образ будущего кампуса. Командообразование", организованной министерством науки и высшего образования РФ совместно с госкорпорацией развития "ВЭБ.РФ". Слова вице-премьера приводит пресс-служба кабмина.
Чернышенко напомнил, что на создание кампусов поступило 27 заявок, в августе этого года были отобраны первые 14, из них 3 уже реализуются.
В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что большинство кампусов "первой очереди" уже перешли в активную фазу: в НГУ и БФУ им. И. Канта идут проектные работы, в МГТУ им. Н.Э. Баумана ведётся строительство.
"Кроме того, сегодня на половине проектов по созданию кампусов определён государственный заказчик. Им стала публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства", – сообщил Фальков.