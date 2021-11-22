https://ria.ru/20211122/javelin-1760170523.html

Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin

Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin - РИА Новости, 22.11.2021

Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin

Киев явно пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:09

2021-11-22T14:09

2021-11-22T15:48

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сергей лавров

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Киев явно пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что ВСУ впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в противостоянии с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Лавров отметил, что не видел эту публикацию."Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных поток сознания — такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.Ранее украинские войска впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. В Киеве утверждают, что дрон уничтожил орудие противника управляемой бомбой.

https://ria.ru/20211118/agressiya-1759580998.html

https://ria.ru/20210803/rakety-1744254792.html

украина

киев

донбасс

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в мире, украина, киев, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр