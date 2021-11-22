https://ria.ru/20211122/javelin-1760170523.html
Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin
Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin - РИА Новости, 22.11.2021
Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin
Киев явно пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:09
2021-11-22T14:09
2021-11-22T15:48
в мире
украина
киев
сергей лавров
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Киев явно пытается спровоцировать обострение обстановки в Донбассе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что ВСУ впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в противостоянии с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.Лавров отметил, что не видел эту публикацию."Но в принципе в последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства. Особенно со стороны военных поток сознания — такого чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.Ранее украинские войска впервые применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar. В Киеве утверждают, что дрон уничтожил орудие противника управляемой бомбой.
https://ria.ru/20211118/agressiya-1759580998.html
https://ria.ru/20210803/rakety-1744254792.html
украина
киев
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_377:0:3106:2047_1920x0_80_0_0_1cd56ad4555d527ac6ce6f5462b65c19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр
14:09 22.11.2021 (обновлено: 15:48 22.11.2021)
Лавров отреагировал на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin
Лавров о сообщениях о применении Украиной комплексов Javelin: Киев идет на провокации