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Украина применила Javelin в Донбассе
На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
Украина применила Javelin в Донбассе
Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:26
2021-11-22T10:48
в мире
украина
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.Американские ПТРК, по утверждению главы ГУР, вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.При этом Буданов отметил, что Украине требуется поддержка США. Официальный Вашингтон, уверен он, должен оказать помощь Киеву как можно раньше.Генштаб ВСУ ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.
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в мире, украина, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
01:26 22.11.2021 (обновлено: 10:48 22.11.2021)
 
На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе

Глава ГУР Украины Буданов заявил о первом применении Javelin в Донбассе

© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : U.S. Army / Charles Rosemond
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.

"Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск (Украина считает ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР частью российской армии – Прим. ред.)", — пишет издание.

Американские ПТРК, по утверждению главы ГУР, вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.
При этом Буданов отметил, что Украине требуется поддержка США. Официальный Вашингтон, уверен он, должен оказать помощь Киеву как можно раньше.
Генштаб ВСУ ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.
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