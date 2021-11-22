Украина применила Javelin в Донбассе

01:26 22.11.2021 (обновлено: 10:48 22.11.2021)
На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
Глава ГУР Украины Буданов заявил о первом применении Javelin в Донбассе
© Фото : U.S. Army / Charles RosemondАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов.
"Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск (Украина считает ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР частью российской армии – Прим. ред.)", — пишет издание.
При этом Буданов отметил, что Украине требуется поддержка США. Официальный Вашингтон, уверен он, должен оказать помощь Киеву как можно раньше.
Генштаб ВСУ ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.