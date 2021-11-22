https://ria.ru/20211122/isk-1760199079.html

В Чувашии рассмотрят иск об ущемлении прав непривитых от COVID-19

В Чувашии рассмотрят иск об ущемлении прав непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

В Чувашии рассмотрят иск об ущемлении прав непривитых от COVID-19

Коллективный иск об оспаривании указа главы Чувашии, вводящего ограничения для непривитых от коронавируса жителей региона, рассмотрит Верховный суд Чувашии,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:21

2021-11-22T16:21

2021-11-22T16:21

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Коллективный иск об оспаривании указа главы Чувашии, вводящего ограничения для непривитых от коронавируса жителей региона, рассмотрит Верховный суд Чувашии, сообщили РИА Новости в суде.Как следует из картотеки на сайте суда, в Верховный суд Чувашии поступил иск об оспаривании нормативных правовых актов, где в качестве ответчика указан глава Чувашии Олег Николаев, а в числе истцов названы 12 человек."Истцы обжалуют указ главы Чувашской республики от 29 июня 2021 года о внесении изменений в предыдущий указ, где впервые были прописаны ограничения на посещение общественных мест и точек общественного питания, связанные с прививками от коронавируса, и где шла речь о необходимости сертификата о прохождении вакцинации", - сказала собеседница агентства. Таким образом, уточнила она, это иск "об ущемлении прав для непривитых жителей Чувашии".Судебное заседание по коллективному иску к главе Чувашии назначено на 9.30 25 ноября.Ранее сообщалось, что с 1 июля в Чувашии начали создавать свободные от коронавируса зоны на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760166589.html

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чувашская республика (чувашия)

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