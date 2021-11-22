https://ria.ru/20211122/iran-1760121371.html
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии - РИА Новости, 22.11.2021
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в воскресенье в Тегеране с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:31
2021-11-22T10:31
2021-11-22T10:31
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в воскресенье в Тегеране с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и обсудили ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Лаврентьев и Вершинин были в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России. Они встретились с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ, а также провели консультации со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам."В ходе переговоров состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с упором на задачи стабилизации обстановки "на земле" в Сирии при продолжении борьбы с террористами, выправления гуманитарного и социально-экономического положения в стране. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с выполнением резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию САР и 2254 СБ ООН по урегулированию кризиса в САР", - указали в МИД РФ.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211122/siriya-1760120671.html
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в мире, тегеран (город), совет безопасности оон, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, александр лаврентьев, сергей вершинин, нур-султан, россия
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии
Лаврентьев и Вершинин обсудили с Хосейном Амиром Абдоллахианом обстановку в Сирии