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Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии - РИА Новости, 22.11.2021
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в воскресенье в Тегеране с... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:31
2021-11-22T10:31
в мире
тегеран (город)
совет безопасности оон
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
александр лаврентьев
сергей вершинин
нур-султан
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в воскресенье в Тегеране с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и обсудили ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.Лаврентьев и Вершинин были в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России. Они встретились с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ, а также провели консультации со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам."В ходе переговоров состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с упором на задачи стабилизации обстановки "на земле" в Сирии при продолжении борьбы с террористами, выправления гуманитарного и социально-экономического положения в стране. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с выполнением резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию САР и 2254 СБ ООН по урегулированию кризиса в САР", - указали в МИД РФ.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211122/siriya-1760120671.html
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в мире, тегеран (город), совет безопасности оон, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, александр лаврентьев, сергей вершинин, нур-султан, россия
10:31 22.11.2021
 
Лаврентьев и Вершинин обсудили с главой МИД Ирана обстановку в Сирии

Лаврентьев и Вершинин обсудили с Хосейном Амиром Абдоллахианом обстановку в Сирии

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встретились в воскресенье в Тегеране с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом и обсудили ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Лаврентьев и Вершинин были в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России. Они встретились с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ, а также провели консультации со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
10:28
Лаврентьев и Вершинин встретились с Асадом
"В ходе переговоров состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с упором на задачи стабилизации обстановки "на земле" в Сирии при продолжении борьбы с террористами, выправления гуманитарного и социально-экономического положения в стране. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с выполнением резолюции 2585 СБ ООН по гуманитарному содействию САР и 2254 СБ ООН по урегулированию кризиса в САР", - указали в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 18:03
Глава МИД Ирана назвал сотрудничество Тегерана и Москвы в Сирии успешным
 
В миреТегеран (город)Совет Безопасности ООНМИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианАлександр ЛаврентьевСергей ВершининНур-СултанРоссия
 
 
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