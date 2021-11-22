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Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров
Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров - РИА Новости, 22.11.2021
Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров
Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну и выезда из нее, сообщил РИА Новости представитель Iraqi Airways... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:27
2021-11-22T16:27
2021-11-22T16:27
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БАГДАД, 22 ноя — РИА Новости. Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну и выезда из нее, сообщил РИА Новости представитель Iraqi Airways Хусейн Джалиль."Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Ирака, Iraqi Airways и другим работающим в стране авиакомпаниям необходимо обязать пассажиров, начиная с сегодня (понедельника — Прим. ред.), иметь при себе международный сертификат о вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки", — пояснил он.И отметил, что Iraqi Airways уведомила все свои офисы на территории страны и за рубежом о необходимости соблюдать это правило."Это распоряжение применяется ко всем, кто покидает страну и прибывает в нее... Это решение было издано Управлением гражданской авиации по указанию Высшего комитета по вопросам здравоохранения и национальной безопасности", — подчеркнул Джалиль.Ранее для въезда на территорию Ирака требовался только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия.В Ираке одобрены к использованию вакцины "Спутник V", Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. В последнее время в стране наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. По последним данным министерства здравоохранения, выявлено более двух миллионов заболевших.
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ирак, astrazeneca , новости - туризм, пассажиры, авиакомпании, iraqi airways, туризм, вакцина "спутник v", вакцина pfizer/biontech, сертификат о вакцинации
Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров
Авиакомпании Ирака обязали пассажиров предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса
БАГДАД, 22 ноя — РИА Новости. Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну и выезда из нее, сообщил РИА Новости представитель Iraqi Airways Хусейн Джалиль.
"Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Ирака, Iraqi Airways и другим работающим в стране авиакомпаниям необходимо обязать пассажиров, начиная с сегодня (понедельника — Прим. ред.), иметь при себе международный сертификат о вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки", — пояснил он.
И отметил, что Iraqi Airways уведомила все свои офисы на территории страны и за рубежом о необходимости соблюдать это правило.
"Это распоряжение применяется ко всем, кто покидает страну и прибывает в нее... Это решение было издано Управлением гражданской авиации по указанию Высшего комитета по вопросам здравоохранения и национальной безопасности", — подчеркнул Джалиль.
Ранее для въезда на территорию Ирака требовался только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия.
В Ираке одобрены к использованию вакцины "Спутник V", Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. В последнее время в стране наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. По последним данным министерства здравоохранения, выявлено более двух миллионов заболевших.