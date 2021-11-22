https://ria.ru/20211122/irak-1760195869.html

Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров

Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров - РИА Новости, 22.11.2021

Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации у пассажиров

Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну и выезда из нее, сообщил РИА Новости представитель Iraqi Airways... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:27

2021-11-22T16:27

2021-11-22T16:27

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БАГДАД, 22 ноя — РИА Новости. Авиакомпании Ирака начали требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну и выезда из нее, сообщил РИА Новости представитель Iraqi Airways Хусейн Джалиль."Согласно распоряжению Управления гражданской авиации Ирака, Iraqi Airways и другим работающим в стране авиакомпаниям необходимо обязать пассажиров, начиная с сегодня (понедельника — Прим. ред.), иметь при себе международный сертификат о вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки", — пояснил он.И отметил, что Iraqi Airways уведомила все свои офисы на территории страны и за рубежом о необходимости соблюдать это правило."Это распоряжение применяется ко всем, кто покидает страну и прибывает в нее... Это решение было издано Управлением гражданской авиации по указанию Высшего комитета по вопросам здравоохранения и национальной безопасности", — подчеркнул Джалиль.Ранее для въезда на территорию Ирака требовался только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прибытия.В Ираке одобрены к использованию вакцины "Спутник V", Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. В последнее время в стране наблюдается рост новых случаев заражения COVID-19. По последним данным министерства здравоохранения, выявлено более двух миллионов заболевших.

https://ria.ru/20211122/novyygod-1760125751.html

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