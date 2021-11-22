Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами, заявила Захарова
Захарова заявила, что Британия запуталась в политических интригах по кризису с мигрантами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании запутались в политических интригах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Лондона и других западных стран в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.
В своем Telegram-канале она написала, что "пока власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на ее границе с Польшей, - об этом сообщила в понедельник специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер, - поток нелегалов на белорусском отрезке границы ЕС растет".
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"За один только день – 11 ноября 2021 года – Ла-Манш попытались пересечь (и были отфиксированы – это важно, объясню позже, зачем) 1185 человек. Общее количество пытающихся прорваться (опять же – из числа отфиксированных) уже перевалило за 20 тысяч человек. По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев - "мягкий концлагерь", так действия Варшавы называют в СМИ", - добавила Захарова.
"Министр внутренних дел Франции (Жеральд) Дарманен обвинил Великобританию в том, что ее НПО препятствуют работе жандармов и чуть ли не сами организовывают торговлю людьми. Из Британии слышны аналогичные обвинения, но уже в адрес Пятой республики. Иногда переходят за грань дозволенного в привычной практике международного общения. Уже упомянутый месье Дарманен заявил, что это не дело англичан – поучать Французскую Республику, да и у Альбиона своих неудач немало", - отметила Захарова.
"Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах", - заключила она.
На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.