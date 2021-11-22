https://ria.ru/20211122/intrigi-1760261106.html

Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами, заявила Захарова

Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами, заявила Захарова - РИА Новости, 22.11.2021

Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами, заявила Захарова

Власти Великобритании запутались в политических интригах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Лондона и других... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:21

2021-11-22T23:21

2021-11-22T23:21

в мире

варшава

белоруссия

франция

польша

евросоюз

telegram (приложение)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756751152_0:0:3243:1825_1920x0_80_0_0_9a634d50c978a246cd12c4c80199e788.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Власти Великобритании запутались в политических интригах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия Лондона и других западных стран в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.В своем Telegram-канале она написала, что "пока власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на ее границе с Польшей, - об этом сообщила в понедельник специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер, - поток нелегалов на белорусском отрезке границы ЕС растет"."За один только день – 11 ноября 2021 года – Ла-Манш попытались пересечь (и были отфиксированы – это важно, объясню позже, зачем) 1185 человек. Общее количество пытающихся прорваться (опять же – из числа отфиксированных) уже перевалило за 20 тысяч человек. По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев - "мягкий концлагерь", так действия Варшавы называют в СМИ", - добавила Захарова.При этом она подчеркнула, что публичная риторика, которая слышна из Великобритании и Франции, впечатляет и в основном сводится к взаимным упрекам между Лондоном и Парижем и поиску виновных."Министр внутренних дел Франции (Жеральд) Дарманен обвинил Великобританию в том, что ее НПО препятствуют работе жандармов и чуть ли не сами организовывают торговлю людьми. Из Британии слышны аналогичные обвинения, но уже в адрес Пятой республики. Иногда переходят за грань дозволенного в привычной практике международного общения. Уже упомянутый месье Дарманен заявил, что это не дело англичан – поучать Французскую Республику, да и у Альбиона своих неудач немало", - отметила Захарова."Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах", - заключила она.На границе Белоруссии и Польши в последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html

https://ria.ru/20211122/shantazh-1760186953.html

варшава

белоруссия

франция

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, франция, польша, евросоюз, telegram (приложение), мария захарова, россия, джули фишер, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии