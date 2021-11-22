https://ria.ru/20211122/intel-1760131680.html
Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров - РИА Новости, 22.11.2021
Intel выпустит недорогую видеокарту для компьютеров
Самая доступная видеокарта Intel линейки Arc станет конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня. Об ускорителе сообщает портал Videocardz. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:22
2021-11-22T11:22
2021-11-22T18:38
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intel corporation
компьютерные технологии
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Самая доступная видеокарта Intel линейки Arc станет конкурентом моделям Radeon и GeForce начального уровня. Об ускорителе сообщает портал Videocardz.Модель под кодовым названием DG2-128EU получит 128 вычислительных блоков. Видеокарту представят сразу в двух версиях: для ноутбуков и настольных компьютеров.Главным отличием версий станет объем памяти GDDR6 — 4 против 6 ГБ. Инсайдеры считают, что вычислительные способности десктопного варианта будет на уровне перспективных Radeon RX 6500/6400 и GeForce RTX 3050.Первые видеокарты от Intel появятся уже в 2022 году. Семейство Arc включит несколько моделей — топовая DG2-512EU ожидается во втором квартале. Цены на ускорители пока не раскрываются.
https://ria.ru/20210913/nvidia-1749826341.html
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