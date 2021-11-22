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Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину, заявили в Киеве
Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину, заявили в Киеве - РИА Новости, 23.11.2021
Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину, заявили в Киеве
Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину в 2021 году, сотрудничество Киева и Будапешта способно усилить энергобезопасность обеих стран, сообщила... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-22T23:43
2021-11-22T23:43
2021-11-23T00:01
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КИЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Венгрия обеспечила 90% импорта газа на Украину в 2021 году, сотрудничество Киева и Будапешта способно усилить энергобезопасность обеих стран, сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины"."Венгрия — одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для "Оператора ГТС Украины". Ведь именно эта страна в 2021 году обеспечила около 90% импорта газа на Украину. И даже после остановки физического транзита импорт газа на Украину продолжился — в октябре поставки составили 37 миллионов кубических метров", — сообщила пресс-служба в Facebook.Отмечается, что в настоящее время ОГТСУ работает над созданием гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии, что потенциально откроет доступ к терминалу Adria на острове Крк (Хорватия).Чтобы обсудить этот вопрос и ситуацию с энергобезопасностью Украины, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Будапеште встретился с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп. "Для нас важно, когда дипломатический корпус работает над укреплением энергонезависимости Украины. Мы благодарны госпоже послу за поддержку усилий ОГТСУ в направлении диверсификации источников импорта газа — как на Украину, так и в Венгрию. Ведь зависимость от одного маршрута и поставщика — это слабость газового рынка в целом. По нашему мнению, сотрудничество Украины и Венгрии способно усилить энергобезопасность обеих стран", — цитирует Макогона пресс-служба.Ранее компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
https://ria.ru/20211120/ukraina-1759927554.html
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в мире, будапешт, украина, киев, венгрия, газпром, facebook, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
23:43 22.11.2021 (обновлено: 00:01 23.11.2021)
Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа на Украину, заявили в Киеве
"Оператор ГТС Украины" заявил, что Венгрия обеспечила 90 процентов импорта газа в страну