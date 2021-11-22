https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html

Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого - РИА Новости, 22.11.2021

Врач рассказал о разнице иммунитета переболевшего COVID-19 и привитого

Информация о том, что иммунитет у переболевших COVID-19 слабее, чем у привитых, не соответствует действительности, заявил главный санитарный врач Свердловской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:38

2021-11-22T09:38

2021-11-22T11:12

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Информация о том, что иммунитет у переболевших COVID-19 слабее, чем у привитых, не соответствует действительности, заявил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских."У нас нет таких данных о том, что иммунитет более слабый. Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путем заболевания или путем постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет", — сказал он.При этом специалист подчеркнул, что прививка в гораздо более легкой форме воздействует на организм, поскольку после перенесенного COVID-19 у многих пациентов последствия сказываются даже спустя долгое время."Поэтому, конечно, приобретать иммунитет через заболевание для человека более опасно", — отметил Козловских.Он добавил, что в Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от коронавирусной инфекции среди привитых пациентов."Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжелых сопутствующих заболеваний. Все эти случаи разбираются Министерством здравоохранения комиссионно. Будут сделаны выводы, они будут обнародованы", — подчеркнул он.Козловских добавил, что невакцинированные пациенты заражаются в 13,5 раза чаще."Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тысяч привитых. Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч", — уточнил специалист Роспотребназдора.При этом он отметил, что в реанимациях практически нет пациентов, которые сделали себе прививки ранее.Козловских также назвал условие для ослабления ограничений, введенных в связи с пандемией."На наш взгляд, при достижении 80% охвата от всего населения можно будет говорить о том, что те или иные мероприятия можно корректировать", — сказал он.По данным оперштаба региона, в Свердловской области за время пандемии зафиксировали 172 738 случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 8129 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759964999.html

https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html

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свердловская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии