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Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита красной икры в России
Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита красной икры в России - РИА Новости, 22.11.2021
Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита красной икры в России
Дефицита красной икры в России нет: ее производство в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:34
2021-11-22T14:55
экономика
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
красная икра
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицита красной икры в России нет: ее производство в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка, говорится в сообщении Росрыболовства."Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тысячи тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года – 9,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства.Согласно оценкам экспертов, на которые ссылается ведомство, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. "Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - отмечают в Росрыболовстве.Там также отметили, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 20% и став третьим результатом в истории российского промысла. "На российском рынке нет дефицита лососевых", - говорится в сообщении.Красная икра в рознице в этому году подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и двукратное удорожание поставок, комментировали ситуацию для РИА Новости эксперты. Основной фактор роста цены на икру в текущем году - действия спекулянтов на рынке, заявлял журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.
https://ria.ru/20211122/ikra-1760115480.html
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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, красная икра
14:34 22.11.2021 (обновлено: 14:55 22.11.2021)
 
Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита красной икры в России

Росрыболовство: производство красной икры в России превышает потребности внутреннего рынка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Красная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицита красной икры в России нет: ее производство в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка, говорится в сообщении Росрыболовства.
"Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тысячи тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года – 9,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
09:52
Цены на красную икру побили исторический максимум
Согласно оценкам экспертов, на которые ссылается ведомство, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. "Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - отмечают в Росрыболовстве.
Там также отметили, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 20% и став третьим результатом в истории российского промысла. "На российском рынке нет дефицита лососевых", - говорится в сообщении.
Красная икра в рознице в этому году подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и двукратное удорожание поставок, комментировали ситуацию для РИА Новости эксперты. Основной фактор роста цены на икру в текущем году - действия спекулянтов на рынке, заявлял журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 07:50
В Росрыболовстве заявили, что дефицита икры перед Новым годом не будет
 
ЭкономикаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)РоссияКрасная икра
 
 
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