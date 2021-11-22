14:34 22.11.2021 (обновлено: 14:55 22.11.2021)
Росрыболовство заявило об отсутствии дефицита красной икры в России
Росрыболовство: производство красной икры в России превышает потребности внутреннего рынка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицита красной икры в России нет: ее производство в январе-сентябре выросло вдвое в годовом выражении и на 25% превысило потребности внутреннего рынка, говорится в сообщении Росрыболовства.
"Производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года составило 20,7 тысячи тонн, что в два раза выше аналогичного показателя 2020 года – 9,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно оценкам экспертов, на которые ссылается ведомство, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. "Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - отмечают в Росрыболовстве.
Там также отметили, что в настоящее время вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 20% и став третьим результатом в истории российского промысла. "На российском рынке нет дефицита лососевых", - говорится в сообщении.
Красная икра в рознице в этому году подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и двукратное удорожание поставок, комментировали ситуацию для РИА Новости эксперты. Основной фактор роста цены на икру в текущем году - действия спекулянтов на рынке, заявлял журналистам председатель Рыбного союза Александр Панин.