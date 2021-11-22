https://ria.ru/20211122/ikra-1760171455.html
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России - РИА Новости, 22.11.2021
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России
Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:12
2021-11-22T14:12
2021-11-22T14:12
экономика
владивосток
дальний восток
руспродсоюз
красная икра
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание поставок, сообщили РИА Новости эксперты.Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. "Уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года — 5,033 тысячи рублей", - прокомментировал эти данные зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.Предыдущий ценовой максимум фиксировался в октябре 2018 года: по словам Леонова, тогда цена красной икры составляла более 3,9 тысячи рублей за килограмм. "Ключевая причина роста цен — традиционный предновогодний ажиотаж", - добавил он, но также отметил рост розничных цен на икру на протяжении всего текущего года.В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что на ситуацию с ценами в рознице влияет и резкое, практически двукратное, повышение стоимости перевозки, тогда как оптовые цены только снижаются.Так, стоимость доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны выросла до 25-27 рублей за килограмм с 12-13 рублей; между тем, килограмм горбуши во Владивостоке в октябре стоил 180-190 рублей - примерно на 20% меньше, чем в прошлом году, а цены рыбаков на икру горбуши снизились примерно на 15%, до 2,8 тысячи рублей за килограмм, указывает он."Если правительство распространит субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть на горбушу, это положительно отразится на ее доступности для потребителя", - считает Зверев. "Выпуск икры, по нашим оценкам, составит порядка 27-30 тысяч тонн при емкости внутреннего рынка в 14-18 тысяч тонн. Дефицита икры не будет - более 90% продукции поставляется на внутренний рынок", - заключил президент ВАРПЭ.
https://ria.ru/20211112/tseny-1758701332.html
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экономика, владивосток, дальний восток, руспродсоюз, красная икра, россия
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России
Эксперты назвали причины подорожания красной икры на 30 процентов
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание поставок, сообщили РИА Новости эксперты.
Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. "Уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года — 5,033 тысячи рублей", - прокомментировал эти данные зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза
") Дмитрий Леонов.
Предыдущий ценовой максимум фиксировался в октябре 2018 года: по словам Леонова, тогда цена красной икры составляла более 3,9 тысячи рублей за килограмм. "Ключевая причина роста цен — традиционный предновогодний ажиотаж", - добавил он, но также отметил рост розничных цен на икру на протяжении всего текущего года.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что на ситуацию с ценами в рознице влияет и резкое, практически двукратное, повышение стоимости перевозки, тогда как оптовые цены только снижаются.
Так, стоимость доставки рыбопродукции с Дальнего Востока
в центральные регионы страны выросла до 25-27 рублей за килограмм с 12-13 рублей; между тем, килограмм горбуши во Владивостоке
в октябре стоил 180-190 рублей - примерно на 20% меньше, чем в прошлом году, а цены рыбаков на икру горбуши снизились примерно на 15%, до 2,8 тысячи рублей за килограмм, указывает он.
"Если правительство распространит субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть на горбушу, это положительно отразится на ее доступности для потребителя", - считает Зверев. "Выпуск икры, по нашим оценкам, составит порядка 27-30 тысяч тонн при емкости внутреннего рынка в 14-18 тысяч тонн. Дефицита икры не будет - более 90% продукции поставляется на внутренний рынок", - заключил президент ВАРПЭ.