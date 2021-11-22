Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/ikra-1760171455.html
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России - РИА Новости, 22.11.2021
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России
Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:12
2021-11-22T14:12
экономика
владивосток
дальний восток
руспродсоюз
красная икра
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_4b234e8fca4eb79a5d331b36a65492f9.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание поставок, сообщили РИА Новости эксперты.Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. "Уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года — 5,033 тысячи рублей", - прокомментировал эти данные зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.Предыдущий ценовой максимум фиксировался в октябре 2018 года: по словам Леонова, тогда цена красной икры составляла более 3,9 тысячи рублей за килограмм. "Ключевая причина роста цен — традиционный предновогодний ажиотаж", - добавил он, но также отметил рост розничных цен на икру на протяжении всего текущего года.В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что на ситуацию с ценами в рознице влияет и резкое, практически двукратное, повышение стоимости перевозки, тогда как оптовые цены только снижаются.Так, стоимость доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны выросла до 25-27 рублей за килограмм с 12-13 рублей; между тем, килограмм горбуши во Владивостоке в октябре стоил 180-190 рублей - примерно на 20% меньше, чем в прошлом году, а цены рыбаков на икру горбуши снизились примерно на 15%, до 2,8 тысячи рублей за килограмм, указывает он."Если правительство распространит субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть на горбушу, это положительно отразится на ее доступности для потребителя", - считает Зверев. "Выпуск икры, по нашим оценкам, составит порядка 27-30 тысяч тонн при емкости внутреннего рынка в 14-18 тысяч тонн. Дефицита икры не будет - более 90% продукции поставляется на внутренний рынок", - заключил президент ВАРПЭ.
https://ria.ru/20211112/tseny-1758701332.html
https://ria.ru/20211119/tseny-1759676481.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6d5bba6a6392be17843ddf963dc15490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, дальний восток, руспродсоюз, красная икра, россия
14:12 22.11.2021
 
Эксперты объяснили резкое подорожание красной икры в России

Эксперты назвали причины подорожания красной икры на 30 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Уровень цен на красную икру достиг максимума за последние 20 лет, среди причин роста - традиционный предновогодний ажиотаж и сильное, двукратное удорожание поставок, сообщили РИА Новости эксперты.
Красная икра в рознице подорожала на 30% по сравнению с прошлым годом, превысив уровень в 5 тысяч рублей за килограмм, сообщило ранее в понедельник издание РБК. "Уровень цен на красную икру действительно достиг максимума за последние 20 лет. В октябре 2000 года килограмм икры стоил в рознице 675,2 рубля, в октябре текущего года — 5,033 тысячи рублей", - прокомментировал эти данные зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Леонов.
Предыдущий ценовой максимум фиксировался в октябре 2018 года: по словам Леонова, тогда цена красной икры составляла более 3,9 тысячи рублей за килограмм. "Ключевая причина роста цен — традиционный предновогодний ажиотаж", - добавил он, но также отметил рост розничных цен на икру на протяжении всего текущего года.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указывает, что на ситуацию с ценами в рознице влияет и резкое, практически двукратное, повышение стоимости перевозки, тогда как оптовые цены только снижаются.
Покупательница выбирает макаронные изделия в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 10:56
Россияне рассказали, что подорожало больше всего за первую неделю ноября
Так, стоимость доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны выросла до 25-27 рублей за килограмм с 12-13 рублей; между тем, килограмм горбуши во Владивостоке в октябре стоил 180-190 рублей - примерно на 20% меньше, чем в прошлом году, а цены рыбаков на икру горбуши снизились примерно на 15%, до 2,8 тысячи рублей за килограмм, указывает он.
"Если правительство распространит субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центральную часть на горбушу, это положительно отразится на ее доступности для потребителя", - считает Зверев. "Выпуск икры, по нашим оценкам, составит порядка 27-30 тысяч тонн при емкости внутреннего рынка в 14-18 тысяч тонн. Дефицита икры не будет - более 90% продукции поставляется на внутренний рынок", - заключил президент ВАРПЭ.
Покупательница в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 08:00
Назван резко дорожающий продукт — он самый необходимый
 
ЭкономикаВладивостокДальний ВостокРуспродсоюзКрасная икраРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Лента новостейМолния
В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах