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Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году
Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году - РИА Новости, 22.11.2021
Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году
Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:25
2021-11-22T11:25
экономика
общество
еда
сахалин
дальний восток
красная икра
россия
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ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил в понедельник, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей. Отмечается, что это произошло несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек."Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная - больших объёмов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен", - сказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.По его словам, на Камчатке в этом году была достаточно хорошая путина, но и там икра ненамного дешевле. "В целом, дефицит сырья под Дальнему Востоку создает спрос и рост цен на икру", - добавил собеседник.В сахалинской компании "Гидрострой", занимающейся производством икры, агентству сообщили, что нельзя точно сказать, как изменится цена на красную икру к Новому году."Все ценообразование зависит от поведения рынка. Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому её разбирают за любую стоимость", – сообщили в компании.
https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html
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экономика, общество, еда, сахалин, дальний восток, красная икра, россия
11:25 22.11.2021
 
Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году

Эксперты: красная икра вряд ли подешевеет к Новому году

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрасная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске
Красная икра и каравай на встрече Олимпийского огня в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил в понедельник, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей. Отмечается, что это произошло несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек.
"Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная - больших объёмов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен", - сказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
По его словам, на Камчатке в этом году была достаточно хорошая путина, но и там икра ненамного дешевле. "В целом, дефицит сырья под Дальнему Востоку создает спрос и рост цен на икру", - добавил собеседник.
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В сахалинской компании "Гидрострой", занимающейся производством икры, агентству сообщили, что нельзя точно сказать, как изменится цена на красную икру к Новому году.
"Все ценообразование зависит от поведения рынка. Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому её разбирают за любую стоимость", – сообщили в компании.
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ЭкономикаОбществоЕдаСахалинДальний ВостокКрасная икраРоссия
 
 
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