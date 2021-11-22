https://ria.ru/20211122/ikra-1760132241.html

Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году

Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году - РИА Новости, 22.11.2021

Эксперты оценили шансы на подешевение красной икры к Новому году

Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:25

2021-11-22T11:25

2021-11-22T11:25

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красная икра

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ВЛАДИВОСТОК/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Цена на красную икру к Новому году в России, скорее всего, не упадет, при этом спрос на этот продукт останется высоким, считают опрошенные РИА Новости эксперты.РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил в понедельник, что розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей. Отмечается, что это произошло несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек."Думаю, что цена не упадет. Традиционно цена на икру всегда возрастает. Если судить по путине тихоокеанских лососей на Сахалине, то у нас она достаточно сдержанная - больших объёмов мы не добыли. Наверное, это в том числе в какой-то мере порождает спрос и рост цен", - сказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.По его словам, на Камчатке в этом году была достаточно хорошая путина, но и там икра ненамного дешевле. "В целом, дефицит сырья под Дальнему Востоку создает спрос и рост цен на икру", - добавил собеседник.В сахалинской компании "Гидрострой", занимающейся производством икры, агентству сообщили, что нельзя точно сказать, как изменится цена на красную икру к Новому году."Все ценообразование зависит от поведения рынка. Скорее всего, икра дорожать не будет. Однако, несмотря на цены, спрос на данный продукт не уменьшается. Качество сахалинской красной икры всегда было в приоритете, поэтому её разбирают за любую стоимость", – сообщили в компании.

https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html

https://ria.ru/20211119/shampanskoe-1759728786.html

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экономика, общество, еда, сахалин, дальний восток, красная икра, россия