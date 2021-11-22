https://ria.ru/20211122/ikra-1760115480.html

Один любимый российский деликатес рекордно подорожал

Цены на красную икру побили исторический максимум - РИА Новости, 22.11.2021

Один любимый российский деликатес рекордно подорожал

Розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:52

2021-11-22T09:52

2021-11-22T10:39

экономика

рбк (медиагруппа)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Розничная цена на красную икру в России с октября достигла исторического максимума: килограмм стоит более пяти тысяч рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.Как отмечает СМИ, это произошло несмотря на успешные итоги сезона добычи лососевых, которые обещали снизить стоимость популярного деликатеса. За последние 20 лет красная икра в общей сложности подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000-го килограмм обходился в 675 рублей и 20 копеек."Подорожала в рознице и красная рыба: цена за один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде выросла в октябре 2021 года год к году на 16 процентов — с 726,9 до 845,3 рубля", — пишет РБК. По мнению экспертов, это можно объяснить сразу несколькими факторами. Первый — самая неудачная за последние пять лет путина 2020 года, когда, по сведениям Росрыболовства, улов составил менее 300 тысяч тонн. В итоге случился дефицит, а затем и повышенный спрос. Перед Новым годом ситуацией воспользовались спекулянты, чтобы сбыть остатки на складах, рассказал РБК представитель Росрыболовства. Также на стоимость дальневосточного продукта повлияло почти двукратное подорожание перевозок, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

https://ria.ru/20211119/napitki-1759779191.html

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экономика, рбк (медиагруппа), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия