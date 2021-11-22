https://ria.ru/20211122/gruziya-1760186659.html

Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации

Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации - РИА Новости, 22.11.2021

Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации

В прямом эфире грузинской телекомпании "Кавкасия" кот запрыгнул на стол во время обсуждения политической ситуации в стране. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:20

2021-11-22T15:20

2021-11-22T16:23

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. В прямом эфире грузинской телекомпании "Кавкасия" кот запрыгнул на стол во время обсуждения политической ситуации в стране. Из-за внезапного гостя телеведущему Давиду Акубардии пришлось временно сменить тему разговора. Его собеседник, политик Гедеван Попхадзе, даже погладил кота. Кадры передачи сразу распространились в соцсетях.Акубардия рассказал, что кличка питомца — Какуца. Так в Грузии звали известного князя, военного деятеля первой половины XX века Кайхосро Чолокашвили."Какуца, спустись со стола", — обратился ведущий к коту.Но тот никак не отреагировал. Акубардия еще несколько раз попытался уговорить животное, но потом обратился к ассистентке за помощью.По словам Попхадзе, кот развеселил участников программы. Как добавил его собеседник, "между прочим, в Египте боготворили" этих млекопитающих.После короткого перерыва передачу продолжили в обычном режиме.

https://rsport.ria.ru/20191105/1560590703.html

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в мире, грузия, египет