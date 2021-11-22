https://ria.ru/20211122/gruziya-1760186659.html
Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации
Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации - РИА Новости, 22.11.2021
Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации
В прямом эфире грузинской телекомпании "Кавкасия" кот запрыгнул на стол во время обсуждения политической ситуации в стране. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:20
2021-11-22T15:20
2021-11-22T16:23
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. В прямом эфире грузинской телекомпании "Кавкасия" кот запрыгнул на стол во время обсуждения политической ситуации в стране. Из-за внезапного гостя телеведущему Давиду Акубардии пришлось временно сменить тему разговора. Его собеседник, политик Гедеван Попхадзе, даже погладил кота. Кадры передачи сразу распространились в соцсетях.Акубардия рассказал, что кличка питомца — Какуца. Так в Грузии звали известного князя, военного деятеля первой половины XX века Кайхосро Чолокашвили."Какуца, спустись со стола", — обратился ведущий к коту.Но тот никак не отреагировал. Акубардия еще несколько раз попытался уговорить животное, но потом обратился к ассистентке за помощью.По словам Попхадзе, кот развеселил участников программы. Как добавил его собеседник, "между прочим, в Египте боготворили" этих млекопитающих.После короткого перерыва передачу продолжили в обычном режиме.
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в мире, грузия, египет
15:20 22.11.2021 (обновлено: 16:23 22.11.2021)
Кот прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации
Кот Какуца прервал эфир грузинского ТВ во время обсуждения политической ситуации
ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. В прямом эфире грузинской телекомпании "Кавкасия" кот запрыгнул на стол во время обсуждения политической ситуации в стране.
Из-за внезапного гостя телеведущему Давиду Акубардии пришлось временно сменить тему разговора. Его собеседник, политик Гедеван Попхадзе, даже погладил кота. Кадры передачи сразу распространились в соцсетях.
Акубардия рассказал, что кличка питомца — Какуца. Так в Грузии звали известного князя, военного деятеля первой половины XX века Кайхосро Чолокашвили.
"Какуца, спустись со стола", — обратился ведущий к коту.
Но тот никак не отреагировал. Акубардия еще несколько раз попытался уговорить животное, но потом обратился к ассистентке за помощью.
По словам Попхадзе, кот развеселил участников программы. Как добавил его собеседник, "между прочим, в Египте
боготворили" этих млекопитающих.
После короткого перерыва передачу продолжили в обычном режиме.