https://ria.ru/20211122/gripp-1760241525.html
Доктор Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при простуде и гриппе
Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе - РИА Новости, 22.11.2021
Доктор Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при простуде и гриппе
Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, хотя они могут "подстегнуть" организм на время. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:02
2021-11-22T20:02
2021-11-22T22:31
общество
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731710_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_f00d47b3ee697f41d682f131aee3d89f.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, хотя они могут "подстегнуть" организм на время.При этом медик рекомендовал не ограничивать себя в питании и есть "все, что в вас лезет".Во время болезни можно пить куриный бульон, который богат цинком и магнием, а также теплые напитки, например клюквенный сок, чай с медом, рассказал он. В то же время стоит воздержаться от "лошадиных" доз витамина C. Как пояснил Мясников, вопреки расхожему мнению, это вещество не ускоряет выздоровление.
https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731710_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6b914749e7923633e40638602b8c8401.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр мясников (врач)
20:02 22.11.2021 (обновлено: 22:31 22.11.2021)
Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе
Врач и телеведущий Мясников назвал запрещенные продукты при простуде и гриппе