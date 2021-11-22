https://ria.ru/20211122/gripp-1760241525.html

Доктор Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при простуде и гриппе

Мясников рассказал, что нельзя делать при простуде и гриппе - РИА Новости, 22.11.2021

Доктор Мясников рассказал, что ни в коем случае нельзя делать при простуде и гриппе

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, хотя они могут "подстегнуть" организм на время. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:02

2021-11-22T20:02

2021-11-22T22:31

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не пить спиртные напитки при простуде и гриппе, хотя они могут "подстегнуть" организм на время.При этом медик рекомендовал не ограничивать себя в питании и есть "все, что в вас лезет".Во время болезни можно пить куриный бульон, который богат цинком и магнием, а также теплые напитки, например клюквенный сок, чай с медом, рассказал он. В то же время стоит воздержаться от "лошадиных" доз витамина C. Как пояснил Мясников, вопреки расхожему мнению, это вещество не ускоряет выздоровление.

https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html

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2021

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общество, александр мясников (врач)