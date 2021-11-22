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Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности - РИА Новости, 22.11.2021
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:33
2021-11-22T17:31
политика
валерий рашкин
госдума рф
россия
происшествия
вячеслав володин
youtube
юрий синельщиков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем. Решение приняли на открытом заседании.Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии получили соответствующее представление Генпрокуратуры. Голосование по этому вопросу может пройти 25 ноября."Мы лишь отвечаем на вопрос, есть ли у Генеральной прокуратуры основания истребовать и обращаться в Государственную думу с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нашего коллеги и передачу материалов в суд в части, касаемой административного нарушения", — сказал глава думской комиссии Отари Аршба журналистам.Он уточнил, что за рекомендацию снять с Рашкина неприкосновенность проголосовали 13 членов, против этого — три. Те, кто не согласен, — коллеги парламентария, отметил Аршба. "Комиссия подаст документы на Совет Думы, и кроме проектов постановлений по этим двум вопросам, предложит еще процедуру проведения этого вопроса через палату 25 числа в четверг на фиксированное время в 14:00", — добавил он. Сам Рашкин в разговоре с журналистами сообщил, что ожидал такого исхода.Говоря о том, что он планирует делать в случае неблагополучной развязки, коммунист заверил, что не намерен менять политическую ориентацию и продолжит карьеру в партии. "Переходить в другие партии не собирался", — добавил Рашкин. Кроме того, он назвал преждевременными разговоры о возможной замене. Двадцать девятого октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.В ролике также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией. В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным, готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.
https://ria.ru/20211122/rashkin-1760185606.html
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политика, валерий рашкин, госдума рф, россия, происшествия, вячеслав володин, youtube, юрий синельщиков, дело о незаконной охоте с участием рашкина
15:33 22.11.2021 (обновлено: 17:31 22.11.2021)
 
Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина неприкосновенности

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с застреленным лосем. Решение приняли на открытом заседании.
Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии получили соответствующее представление Генпрокуратуры. Голосование по этому вопросу может пройти 25 ноября.
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"Мы лишь отвечаем на вопрос, есть ли у Генеральной прокуратуры основания истребовать и обращаться в Государственную думу с просьбой дать разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нашего коллеги и передачу материалов в суд в части, касаемой административного нарушения", — сказал глава думской комиссии Отари Аршба журналистам.
Он уточнил, что за рекомендацию снять с Рашкина неприкосновенность проголосовали 13 членов, против этого — три. Те, кто не согласен, — коллеги парламентария, отметил Аршба. "Комиссия подаст документы на Совет Думы, и кроме проектов постановлений по этим двум вопросам, предложит еще процедуру проведения этого вопроса через палату 25 числа в четверг на фиксированное время в 14:00", — добавил он.

Сам Рашкин в разговоре с журналистами сообщил, что ожидал такого исхода.
"Депутаты имеют право, все взвесив, выслушав все стороны, поднять руки "за" или "против", что и было сделано", — сказал он.
Говоря о том, что он планирует делать в случае неблагополучной развязки, коммунист заверил, что не намерен менять политическую ориентацию и продолжит карьеру в партии. "Переходить в другие партии не собирался", — добавил Рашкин.
Кроме того, он назвал преждевременными разговоры о возможной замене.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося
Двадцать девятого октября Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в машине. Как заявлял сам депутат, зверя он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от автомобиля инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.
Против парламентария хотят возбудить уголовное дело о незаконной охоте, но сделать это пока можно только по факту из-за особого статуса Рашкина. В КПРФ считают, что в лишении неприкосновенности необходимости нет.
В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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Знакомый Валерия Рашкина раскрыл подробности инцидента с лосем
На прошлой неделе Рашкин опубликовал видео с признанием, где подробно рассказал об инциденте: он был в гостях у друзей в фермерском хозяйстве, к которым приехал "порыбачить, ну и если удастся, то и поохотиться". По словам депутата, его ввели в заблуждение, заверив, что все необходимые документы есть. На охоту он пошел после застолья, при этом подчеркнул, что не употребляет спиртное.
В ролике также утверждает, что заявления о случайном обнаружении туши животного были первой реакцией, вызванной опасениями за себя и друга. Саму ситуацию он считает провокацией.
В понедельник депутат отметил, что морально считает себя виновным, готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху такого же возраста и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы полностью компенсировать материальный и биологический урон.
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