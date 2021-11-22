Госдеп прокомментировал сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину
Госдеп на сообщения о "вторжении" России на Украину заявил, что не знает намерений Москвы
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
"Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", - сказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на брифинге.
Он подчеркнул, что любые агрессивные действия в отношении Украины вызвали бы беспокойство Вашингтона.
Прайс не сообщил о том, какие могут последовать действия в отношении РФ. "Мы бы не хотели раскрывать наши схемы действий", - сказал он.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о якобы возможном вторжении РФ.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе". В Кремле считают, что ряд американских СМИ используются как труба для целенаправленной информационной кампании против РФ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нельзя исключать, что это "камуфляж для прикрытия таких агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Он пояснил, что речь идет о возможном желании решить проблему юго-востока силовыми методами.
Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.