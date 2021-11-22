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В Крыму назвали заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину ложью
В Крыму назвали заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину ложью - РИА Новости, 22.11.2021
В Крыму назвали заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину ложью
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложью и антироссийской пропагандой заявления о... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:17
2021-11-22T16:17
2021-11-22T16:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал ложью и антироссийской пропагандой заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."Все это очередная ложь и антироссийская пропаганда, которой особенно привыкли заниматься украинские вояки и власти, вместо того, чтобы прекратить убивать и терроризировать население Донбасса. Им удобнее выдумывать всякого рода страшилки, прикрывая свои вопиющие военные преступления против мирных граждан на востоке страны", - сказал РИА Новости Гемпель.Он также отметил, что подобного рода заявления как раз могут быть попыткой киевских властей и их кураторов отвлечь внимание мирового сообщества от подготовки провокаций как в отношении Донбасса, так и в отношении России, в том числе в Черном и Азовских морях.
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политика, украина, сша, республика крым, юрий гемпель, россия
В Крыму назвали заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину ложью
Крымский политик Гемпель назвал заявления о подготовке Россией "вторжения" на Украину ложью