19:48 22.11.2021 (обновлено: 20:07 22.11.2021)
"Газпром" разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту
"Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики, сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Газпром" в течение длительного времени проводил переговоры с Молдовой по вопросам поставки газа, заключения на эту тему соответствующего контракта. Куприянов отметил, что предложения "Газпрома" по контракту, по цене на газ были "абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ". Молдавская сторона, по его словам, настаивала на более льготном для себя ценообразовании.
Также представитель "Газпрома" указал, что на фоне сложной ситуации в экономическом и финансовом положении Молдовы, а также руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента РФ Владимира Путина, компанией было принято решение подписать контракт "практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет 100% текущих платежей за газ".
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