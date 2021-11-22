https://ria.ru/20211122/gaz-1760253646.html

"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей

"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей - РИА Новости, 22.11.2021

"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей

"Молдовагаз" работает над проблемой выполнения обязательств по оплате перед "Газпромом" и надеется решить ее в кратчайшие сроки при помощи властей республики,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:32

2021-11-22T21:32

2021-11-22T21:54

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" работает над проблемой выполнения обязательств по оплате перед "Газпромом" и надеется решить ее в кратчайшие сроки при помощи властей республики, сообщила пресс-служба компании.Ране представитель "Газпрома" сообщил, что уведомил через 48 часов прекратить компании поставки газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома"."Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Молдовагаз" в Facebook.Как пояснили в компании, обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре "Молдовагаз" испытала дефицит платежного баланса в следствии роста закупочной цены на природный газ с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре. При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров. Компания ищет возможности компенсировать возникший дефицит, чтобы перевести средства компании "Газпром".

https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html

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молдавия, газпром, молдовагаз, россия, экономика, сша