Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/gaz-1760253646.html
"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей
"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей - РИА Новости, 22.11.2021
"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей
"Молдовагаз" работает над проблемой выполнения обязательств по оплате перед "Газпромом" и надеется решить ее в кратчайшие сроки при помощи властей республики,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T21:32
2021-11-22T21:54
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
экономика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" работает над проблемой выполнения обязательств по оплате перед "Газпромом" и надеется решить ее в кратчайшие сроки при помощи властей республики, сообщила пресс-служба компании.Ране представитель "Газпрома" сообщил, что уведомил через 48 часов прекратить компании поставки газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома"."Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Молдовагаз" в Facebook.Как пояснили в компании, обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре "Молдовагаз" испытала дефицит платежного баланса в следствии роста закупочной цены на природный газ с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре. При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров. Компания ищет возможности компенсировать возникший дефицит, чтобы перевести средства компании "Газпром".
https://ria.ru/20211117/sandu-1759558716.html
https://ria.ru/20211115/krizis-1759079711.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_b35f99dc4f0c79de3decc59921bce1f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
молдавия, газпром, молдовагаз, россия, экономика, сша
21:32 22.11.2021 (обновлено: 21:54 22.11.2021)
 
"Молдовагаз" пообещал решить проблему с "Газпромом" при помощи властей

Компания "Молдовагаз пообещала решить проблему с "Газпромом" при помощи властей Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" работает над проблемой выполнения обязательств по оплате перед "Газпромом" и надеется решить ее в кратчайшие сроки при помощи властей республики, сообщила пресс-служба компании.
Ране представитель "Газпрома" сообщил, что уведомил через 48 часов прекратить компании поставки газа, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что "Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 23:55
Президент Молдавии объяснила проблемы с газом в стране
"Молдовагаз" подтверждает получение 22 ноября 2021 года уведомления от ПАО "Газпром" о необходимости оплаты текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов. В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решен", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Молдовагаз" в Facebook.
Как пояснили в компании, обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре "Молдовагаз" испытала дефицит платежного баланса в следствии роста закупочной цены на природный газ с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре. При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в 148,61 доллара США за тысячу кубометров. Компания ищет возможности компенсировать возникший дефицит, чтобы перевести средства компании "Газпром".
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:36
Додон предрек Молдавии самый тяжелый кризис в истории
 
МолдавияГазпромМолдовагазРоссияЭкономикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
00:12Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирус
23:56Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
23:51ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Лента новостейМолния
В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"Премьер Франции сдал положительный тест на коронавирусДепутат Рады призвал переизбрать украинский парламентЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах