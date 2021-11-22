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Кишинев заявил, что не получал предупреждений о прекращении поставок газа
Кишинев заявил, что не получал предупреждений о прекращении поставок газа - РИА Новости, 22.11.2021
Кишинев заявил, что не получал предупреждений о прекращении поставок газа
Власти Молдавии не получали уведомления от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:11
2021-11-22T20:11
2021-11-22T20:29
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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии не получали уведомления от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства инфраструктуры.Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств."Мы не получали подобного уведомления", - заявили в министерстве инфраструктуры, которое возглавляет вице-премьер Андрей Спыну, проводивший переговоры с "Газпромом".В ведомстве отметили, что не могут комментировать ситуацию, пока не ознакомятся с документом, о котором говорят в "Газпроме".Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.
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в мире, молдавия, газпром, спг, кишинев, россия
20:11 22.11.2021 (обновлено: 20:29 22.11.2021)
Кишинев заявил, что не получал предупреждений о прекращении поставок газа
Кишинев заявил, что не получал предупреждений от "Газпрома" о прекращении поставок газа