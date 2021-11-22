https://ria.ru/20211122/gaz-1760227710.html
Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу
Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу - РИА Новости, 22.11.2021
Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу
Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, включая... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:32
2021-11-22T18:32
2021-11-22T19:07
европа
владимир путин
марио драги
россия
экономика
северный поток — 2
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, включая возможности "Северного потока —2", сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Драги."Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время разговора Путин и Драги также дали позитивную оценку российско-итальянским отношениям, которые отличаются конструктивным и взаимовыгодным характером.
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европа, владимир путин, марио драги, россия, экономика, северный поток — 2
18:32 22.11.2021 (обновлено: 19:07 22.11.2021)
Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу
Путин подтвердил Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газ в Европу