https://ria.ru/20211122/gaz-1760227710.html

Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу

Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу - РИА Новости, 22.11.2021

Путин подтвердил готовность России бесперебойно поставлять газ в Европу

Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, включая... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:32

2021-11-22T18:32

2021-11-22T19:07

европа

владимир путин

марио драги

россия

экономика

северный поток — 2

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил премьер-министр Италии Марио Драги готовность России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу, включая возможности "Северного потока —2", сообщает пресс-служба Кремля.Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Драги."Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток — 2", - говорится в сообщении.Добавляется, что во время разговора Путин и Драги также дали позитивную оценку российско-итальянским отношениям, которые отличаются конструктивным и взаимовыгодным характером.

https://ria.ru/20211119/krizis-1759789407.html

европа

россия

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2021

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европа, владимир путин, марио драги, россия, экономика, северный поток — 2