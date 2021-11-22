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В Сербии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
В Сербии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу - РИА Новости, 22.11.2021
В Сербии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Сербию устроит договор о поставках газа из России по цене от 450 до максимум 500 долларов за тысячу кубических метров, альтернативы российскому топливу нет,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:32
2021-11-22T16:32
экономика
чехия
сербия
владимир путин
северный поток
александр вучич
турецкий поток
россия
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Сербию устроит договор о поставках газа из России по цене от 450 до максимум 500 долларов за тысячу кубических метров, альтернативы российскому топливу нет, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации страны Войислав Вулетич.Президент Сербии Александр Вучич планирует 24 ноября поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года."До сих пор цена для нас рассчитывалась по так называемой нефтяной формуле. Она нас полностью устраивала, мы знали, каковы тенденции, как она рассчитывается и какова будет цена газа. Очевидно, сейчас в договоры может быть включен и элемент биржевой, рыночной цены", - заявил глава Газовой ассоциации Сербии."Называвшаяся по этим способам расчета цена в 530 долларов за 1000 кубических метров очень высокая для нас. Думаю, что она не будет такой, слишком высока. Но все, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило", - подчеркнул Вулетич.Сербский лидер ранее также сообщил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет."Сербия небольшой потребитель газа относительно европейских стран. Мы сейчас расходуем меньше газа, чем было в 1990 году, до этого "цирка", который нам устроили с Запада. Но существуют планы Elektroprivreda Srbije (Электроиндустрии Сербии) по переводу некоторых блоков ТЭС на природный газ, поэтому такие объемы нас бы удовлетворили, а со временем бы потребовалось и больше", - отметил газовый эксперт.По словам Вулетича, говорить о диверсификации закупок газа в Сербию от других поставщиков и наличии различных предложений на рынке "хорошо, но пока очень рано"."Объективно говоря, и специалисты это знают, сейчас и в ближайший период кроме российского газа Сербия не может получить других объемов. Хорваты, например, построили терминал для приема сжиженного газа (СПГ), из США им отправили один малый танкер и на этом закончилось. В Александруполисе на Эгейском море строят терминал для СПГ, но его на мировом рынке не хватит для потребностей Сербии", - сказал глава Газовой ассоциации страны."Пока достаточно того газа из РФ, что идет по газопроводу "Балканский поток" из "Турецкого потока". Есть возможность и с севера, не через Украину, а через Чехию и Венгрию получать газ из "Северного потока", - указал собеседник агентства и добавил, что нынешние объемы сербского подземного газохранилища Банатски-Двор составляют около 500 миллионов кубометров в год, а могут быть увеличены до миллиарда.
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экономика, чехия, сербия, владимир путин, северный поток, александр вучич, турецкий поток, россия
16:32 22.11.2021
 
В Сербии заявили об отсутствии альтернативы российскому газу

Глава Газовой ассоциации Сербии Вулетич заявил об отсутствии альтернативы российскому газу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Сербию устроит договор о поставках газа из России по цене от 450 до максимум 500 долларов за тысячу кубических метров, альтернативы российскому топливу нет, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации страны Войислав Вулетич.
Президент Сербии Александр Вучич планирует 24 ноября поездку в Москву, а 25 ноября ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным. По словам сербского лидера, с руководством РФ предстоит договариваться о цене, объемах газа и сроках действия договора. Сейчас Сербия получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.
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"До сих пор цена для нас рассчитывалась по так называемой нефтяной формуле. Она нас полностью устраивала, мы знали, каковы тенденции, как она рассчитывается и какова будет цена газа. Очевидно, сейчас в договоры может быть включен и элемент биржевой, рыночной цены", - заявил глава Газовой ассоциации Сербии.
"Называвшаяся по этим способам расчета цена в 530 долларов за 1000 кубических метров очень высокая для нас. Думаю, что она не будет такой, слишком высока. Но все, что ниже 500 долларов, а тем более, около 450 долларов за тысячу кубометров, по моему личному мнению, нас бы полностью устроило", - подчеркнул Вулетич.
Сербский лидер ранее также сообщил, что предложит Путину закупать в РФ по 3 миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет.
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"Сербия небольшой потребитель газа относительно европейских стран. Мы сейчас расходуем меньше газа, чем было в 1990 году, до этого "цирка", который нам устроили с Запада. Но существуют планы Elektroprivreda Srbije (Электроиндустрии Сербии) по переводу некоторых блоков ТЭС на природный газ, поэтому такие объемы нас бы удовлетворили, а со временем бы потребовалось и больше", - отметил газовый эксперт.
По словам Вулетича, говорить о диверсификации закупок газа в Сербию от других поставщиков и наличии различных предложений на рынке "хорошо, но пока очень рано".
"Объективно говоря, и специалисты это знают, сейчас и в ближайший период кроме российского газа Сербия не может получить других объемов. Хорваты, например, построили терминал для приема сжиженного газа (СПГ), из США им отправили один малый танкер и на этом закончилось. В Александруполисе на Эгейском море строят терминал для СПГ, но его на мировом рынке не хватит для потребностей Сербии", - сказал глава Газовой ассоциации страны.
"Пока достаточно того газа из РФ, что идет по газопроводу "Балканский поток" из "Турецкого потока". Есть возможность и с севера, не через Украину, а через Чехию и Венгрию получать газ из "Северного потока", - указал собеседник агентства и добавил, что нынешние объемы сербского подземного газохранилища Банатски-Двор составляют около 500 миллионов кубометров в год, а могут быть увеличены до миллиарда.
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