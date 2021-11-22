https://ria.ru/20211122/gaiti-1760095129.html

На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады

На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады - РИА Новости, 22.11.2021

На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады

Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, сообщила американская религиозная организация Christian Aid. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T00:27

2021-11-22T00:27

2021-11-22T00:27

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, сообщила американская религиозная организация Christian Aid.Ранее Christian Aid подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников, что произошло в октябре. В группе было 16 граждан США и один канадец, включавшая женщин и подростков. Полиция Гаити подтвердила, что похищенные живы и начала переговоры с похитителями.Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожал убить заложников, если его требования не будут выполнены.

https://ria.ru/20211029/gaiti-1756795684.html

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в мире, сша, канада, гаити