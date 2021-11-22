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На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады
На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады - РИА Новости, 22.11.2021
На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады
Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, сообщила американская религиозная организация Christian Aid. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:27
2021-11-22T00:27
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, сообщила американская религиозная организация Christian Aid.Ранее Christian Aid подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников, что произошло в октябре. В группе было 16 граждан США и один канадец, включавшая женщин и подростков. Полиция Гаити подтвердила, что похищенные живы и начала переговоры с похитителями.Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожал убить заложников, если его требования не будут выполнены.
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в мире, сша, канада, гаити
00:27 22.11.2021
 
На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из США и Канады

На Гаити освободили двух из 17 похищенных миссионеров из Канады и США

© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции, Гаити
Сотрудники полиции, Гаити - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Двое из 17 похищенных на Гаити миссионеров США и Канады освобождены, сообщила американская религиозная организация Christian Aid.
"Нам стало известно, что двое заложников на Гаити были освобождены ... они в безопасности, в хорошем настроении, о них заботятся. Мы не можем предоставить информацию или подтвердить имена тех, кто был освобожден, причины их освобождения, откуда они или их текущее месторасположение", - говорится в сообщении на сайте религиозной организации.
Ранее Christian Aid подтвердила похищение на Гаити 17 своих сотрудников, что произошло в октябре. В группе было 16 граждан США и один канадец, включавшая женщин и подростков. Полиция Гаити подтвердила, что похищенные живы и начала переговоры с похитителями.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного гаитянского чиновника писало, что банда требует заплатить за освобождение каждого из 17 миссионеров по 1 миллиону долларов. Кроме того, по информации СМИ, главарь группировки похитителей угрожал убить заложников, если его требования не будут выполнены.
Полицейский в Гаити - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 09:25
Полиция Гаити подтвердила, что похищенные миссионеры из США и Канады живы
 
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