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Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа

Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа - РИА Новости, 22.11.2021

Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа

Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:36

2021-11-22T12:36

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого Российско-Китайского Форума новых медиа, состоявшемся в понедельник в онлайн-формате. Среди спикеров мероприятия – представители крупнейших СМИ и сотрудники профильных министерств двух стран.Главной темой форума стало укрепление сотрудничества России и Китая в сфере новых медиа. Кроме того, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего медиасотрудничества, а также обсудили перспективные направления российско-китайского взаимодействия в области СМИ.Форум новых медиа проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Администрации киберпространства Китая. За пять лет работы форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-китайских отношений в сфере медиа.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

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