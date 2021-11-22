Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211122/forum-1760147835.html
Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа
Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа - РИА Новости, 22.11.2021
Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:36
2021-11-22T12:37
новости агентства
китай
москва
sputnik
алексей савицкий
миа "россия сегодня"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760146578_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_2ea122e7f1de63701653476b672f4fab.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого Российско-Китайского Форума новых медиа, состоявшемся в понедельник в онлайн-формате. Среди спикеров мероприятия – представители крупнейших СМИ и сотрудники профильных министерств двух стран.Главной темой форума стало укрепление сотрудничества России и Китая в сфере новых медиа. Кроме того, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего медиасотрудничества, а также обсудили перспективные направления российско-китайского взаимодействия в области СМИ.Форум новых медиа проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Администрации киберпространства Китая. За пять лет работы форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-китайских отношений в сфере медиа.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20211024/interfer-1755936311.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760146578_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b37263e1b050856fbca3ce78e82ebecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости агентства, китай, москва, sputnik, алексей савицкий, миа "россия сегодня", россия
12:36 22.11.2021 (обновлено: 12:37 22.11.2021)
 

Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа

© SputnikSputnik принял участие в Пятом Российско-Китайском Форуме новых медиа
Sputnik принял участие в Пятом Российско-Китайском Форуме новых медиа - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого Российско-Китайского Форума новых медиа, состоявшемся в понедельник в онлайн-формате. Среди спикеров мероприятия – представители крупнейших СМИ и сотрудники профильных министерств двух стран.
Главной темой форума стало укрепление сотрудничества России и Китая в сфере новых медиа. Кроме того, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего медиасотрудничества, а также обсудили перспективные направления российско-китайского взаимодействия в области СМИ.
"В нынешней обстановке как никогда важна открытая кооперация между мировыми СМИ как в области обмена новостным контентом, так и в части реализации совместных проектов. Наше агентство уделяет большое внимание этому направлению, и здесь нашим основным партнером всегда был и остаётся Китай", - отметил Василий Пушков.
Форум новых медиа проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Администрации киберпространства Китая. За пять лет работы форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-китайских отношений в сфере медиа.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Главный редактор Sputnik Serbia Любинка Милинчич получила статуэтку Золотой Ники за лучшую выборку репортажей - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
24 октября, 13:00
Sputnik Serbia получил Гран-при и две награды фестиваля "Интерфер"
 
Новости агентстваКитайМоскваSputnikАлексей СавицкийМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"