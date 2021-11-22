12:36 22.11.2021 (обновлено: 12:37 22.11.2021)
Sputnik принял участие в Пятом Российско-китайском форуме новых медиа
© SputnikSputnik принял участие в Пятом Российско-Китайском Форуме новых медиа
© Sputnik
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и руководитель Представительства Sputnik в КНР Алексей Савицкий приняли участие в работе Пятого Российско-Китайского Форума новых медиа, состоявшемся в понедельник в онлайн-формате. Среди спикеров мероприятия – представители крупнейших СМИ и сотрудники профильных министерств двух стран.
"В нынешней обстановке как никогда важна открытая кооперация между мировыми СМИ как в области обмена новостным контентом, так и в части реализации совместных проектов. Наше агентство уделяет большое внимание этому направлению, и здесь нашим основным партнером всегда был и остаётся Китай", - отметил Василий Пушков.
Форум новых медиа проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Администрации киберпространства Китая. За пять лет работы форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-китайских отношений в сфере медиа.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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