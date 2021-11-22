https://ria.ru/20211122/fond-1760097029.html

Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2021

Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T01:04

2021-11-22T01:04

2021-11-22T05:05

происшествия

москва

кутузовский проспект

саид губденский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759967417_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_4b0e137e77e9d5af90dd73ccdd235bf5.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил благотворительный фонд "Инсан".В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Как отметили в организации, благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.

https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект, саид губденский