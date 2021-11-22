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Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:04
2021-11-22T01:04
2021-11-22T05:05
происшествия
москва
кутузовский проспект
саид губденский
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил благотворительный фонд "Инсан".В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Как отметили в организации, благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.
https://ria.ru/20211121/dtp-1760013966.html
москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, кутузовский проспект, саид губденский
01:04 22.11.2021 (обновлено: 05:05 22.11.2021)
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей в благотворительный фонд