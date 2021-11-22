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Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 22.11.2021
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T01:04
2021-11-22T05:05
происшествия
москва
кутузовский проспект
саид губденский
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил благотворительный фонд "Инсан".В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.Как отметили в организации, благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.
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происшествия, москва, кутузовский проспект, саид губденский
01:04 22.11.2021 (обновлено: 05:05 22.11.2021)
 
Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей

Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей в благотворительный фонд

© Фото : said.gubdenskiy/InstagramБлогер Саид Губернский
Блогер Саид Губернский - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : said.gubdenskiy/Instagram
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя – РИА Новости. Автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов незадолго до гибели пожертвовали три миллиона рублей, сообщил благотворительный фонд "Инсан".
В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в Москве, в них врезался еще один. За рулем BMW, которая стала виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир Заур Ибрагимов был госпитализирован и скончался в больнице.
"Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака (милостыни – ред.). По 1 500 000 рублей каждый. В ходе беседе они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди. Это взрослые и дети с тяжелыми патологиями. Сделать они это намеревались скрытно. И деньги поступили на счет фонда в вечер пятницы", – говорится в сообщении фонда в Instagram.
Как отметили в организации, благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на три миллиона рублей.
Последствия ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб блогер Саид Губденский - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 02:25
Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспектСаид Губденский
 
 
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