https://ria.ru/20211122/fitnes-kluby-1760160170.html

Сеть фитнес-клубов в Нижнем Новгороде получила помощь МСП Банка по ФОТ3.0

Сеть фитнес-клубов в Нижнем Новгороде получила помощь МСП Банка по ФОТ3.0 - РИА Новости, 22.11.2021

Сеть фитнес-клубов в Нижнем Новгороде получила помощь МСП Банка по ФОТ3.0

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку сети фитнес-клубов в Нижнем Новгороде в рамках программы ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:05

2021-11-22T15:05

2021-11-22T15:05

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку сети фитнес-клубов в Нижнем Новгороде в рамках программы ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба банка.Первый фитнес-клуб "Режим" открыл свои двери для нижегородцев в 2016 году, а уже в 2018 году были открыты еще два клуба. Для любителей здорового образа жизни доступны оборудованные залы и несколько режимов тренировок в зависимости от желания и потребностей.Однако в условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и введения из-за этого региональных ограничительных мер посещаемость заведений фитнес-индустрии снизилась, что привело к снижению выручки.Помочь преодолеть последствия компаниям из пострадавших от пандемии отраслей призваны дополнительные меры поддержки, разработанные и введенные правительством. На эти цели было выделено до 20 миллиардов рублей на льготные кредиты, а также 38,5 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу.Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов отметил на встрече с представителями бизнес-сообществ, что главная задача поддержки бизнеса – помочь предпринимателям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям. Он также подчеркнул, что, начиная со следующего года, планирует регулярно выносить на рассмотрение отраслевых штабов, которые проводит раз в неделю, вопросы, относящиеся к региональным полномочиям. Очень важно, чтобы наши меры поддержки были полностью реализованы в субъектах Российской Федерации, подчеркнул Белоусов.Для выдачи льготных кредитов была перезапущена программа ФОТ 3.0, которая работает с 1 ноября до конца 2021 года. Кредит предприятиям малого и среднего бизнеса выдается из расчета один минимальный размер оплаты труда (МРОТ - 12792 рубля) на каждого сотрудника на 12 месяцев. Ставка кредита - 3% годовых. В первые полгода выплат по кредиту не предусмотрено, а затем в течение 12 месяцев необходимо погашать заём равными долями с учетом процентов. При этом 75% кредита обеспечены поручительством ВЭБ.РФ.Сеть фитнес-клубов "Режим" обратилась в МСП Банк за финансированием на восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам. Заявка на кредит банком была одобрена.Корпорация МСП постоянно мониторит ситуацию с доступностью мер господдержки малому и среднему бизнесу, обобщает и систематизирует вопросы от бизнеса для оперативного вмешательства и принятия по ним решений.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для обратной связи с бизнесом, в том числе по COVID-ограничениям в Корпорации создан специальный канал для оперативных обращений "Сервис 360°". Корпорация получает все сообщения и готова при необходимости подключиться к решению возникающих вопросов у предпринимателей, в том числе и по антикризисным программам поддержки и коммуникации с банками.Льготные кредиты для сохранения занятости предоставляются малому и среднему бизнесу не впервые. Отличие второго этапа программы ФОТ 3.0 от первого в том, что существенно расширен список получателей кредита, а также увеличен срок кредитования. Главное условие получения осталось прежним – предприятию необходимо сохранить 90% работников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.По данным Минэкономразвития, за две недели работы второго этапа ФОТ 3.0 в банки было подано более 23,5 тысяч заявок от предпринимателей на общую сумму 92,3 миллиарда рублей. При этом на 15 ноября 2021 года банками уже выдано около 20 миллиардов рублей.Льготный кредит можно получить в одном из 35 уполномоченных банков, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html

https://ria.ru/20210407/bank-1727176551.html

https://ria.ru/20210622/forel-1738057308.html

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новости компаний - экономика, андрей белоусов, нижний новгород, мсп банк, корпорация мсп, россия, александр исаевич