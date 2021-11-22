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Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России
Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России - РИА Новости, 22.11.2021
Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России
Утверждения американских СМИ о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину является пустой дезинформацией, одной из целей является попытка сорвать планируемую... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:30
2021-11-22T18:30
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
константин бондаренко
россия
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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Утверждения американских СМИ о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину является пустой дезинформацией, одной из целей является попытка сорвать планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает украинский политолог Кость Бондаренко.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."Во-первых, есть целый ряд тех политических сил и институтов, которое хотят сорвать встречу Путина и Байдена. Второй момент, сейчас утверждается бюджет на следующий год, в том числе военное сообщество в США хочет увеличения бюджета за счет информационных сообщений в СМИ об угрозах", - сказал Бондаренко РИА Новости.По его мнению, также есть манипулятивный фактор подобных заявлений. "Если Россия не нападет – всегда можно будет сказать, что благодаря активным действиям и американскому флагу удалось предотвратить большую войну и заработать на этом неплохие политические дивиденды. Так, что реально сейчас мы имеем дело с абсолютно пустой дезинформацией", - считает эксперт.МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, константин бондаренко, россия
18:30 22.11.2021
 
Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России

Украинский эксперт Бондаренко: встречу Путина и Байдена пытаются сорвать и запускают фейки

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Утверждения американских СМИ о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину является пустой дезинформацией, одной из целей является попытка сорвать планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает украинский политолог Кость Бондаренко.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
16:02
СВР назвала Госдеп рупором лживой информации
"Во-первых, есть целый ряд тех политических сил и институтов, которое хотят сорвать встречу Путина и Байдена. Второй момент, сейчас утверждается бюджет на следующий год, в том числе военное сообщество в США хочет увеличения бюджета за счет информационных сообщений в СМИ об угрозах", - сказал Бондаренко РИА Новости.
По его мнению, также есть манипулятивный фактор подобных заявлений. "Если Россия не нападет – всегда можно будет сказать, что благодаря активным действиям и американскому флагу удалось предотвратить большую войну и заработать на этом неплохие политические дивиденды. Так, что реально сейчас мы имеем дело с абсолютно пустой дезинформацией", - считает эксперт.
МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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