https://ria.ru/20211122/feyki-1760227386.html

Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России

Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России - РИА Новости, 22.11.2021

Украинский эксперт назвал цель запуска фейков о скором "нападении" России

Утверждения американских СМИ о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину является пустой дезинформацией, одной из целей является попытка сорвать планируемую... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:30

2021-11-22T18:30

2021-11-22T18:30

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КИЕВ, 22 ноя – РИА Новости. Утверждения американских СМИ о якобы готовящемся "нападении" РФ на Украину является пустой дезинформацией, одной из целей является попытка сорвать планируемую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, считает украинский политолог Кость Бондаренко.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия якобы готовится к нападению на Украину. В свою очередь агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что разведка США считает, что Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию, кроме того, Москва якобы призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе"."Во-первых, есть целый ряд тех политических сил и институтов, которое хотят сорвать встречу Путина и Байдена. Второй момент, сейчас утверждается бюджет на следующий год, в том числе военное сообщество в США хочет увеличения бюджета за счет информационных сообщений в СМИ об угрозах", - сказал Бондаренко РИА Новости.По его мнению, также есть манипулятивный фактор подобных заявлений. "Если Россия не нападет – всегда можно будет сказать, что благодаря активным действиям и американскому флагу удалось предотвратить большую войну и заработать на этом неплохие политические дивиденды. Так, что реально сейчас мы имеем дело с абсолютно пустой дезинформацией", - считает эксперт.МИД РФ занимается основательной подготовкой встречи президентов России и США, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что на возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина.

https://ria.ru/20211122/svr-1760195973.html

https://ria.ru/20211121/zakharova-1760083923.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, константин бондаренко, россия