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В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе
В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе - РИА Новости, 22.11.2021
В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе
Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:37
2021-11-22T15:25
в мире
белоруссия
польша
вена
минск
евросоюз
сша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе, заявил в понедельник комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию и усилил международную кампанию для сдерживания миграционных потоков."Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе - ред.) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе", - заявил Вархеи на пресс-конференции в связи с международной конференцией по ситуации в Белоруссии.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html
https://ria.ru/20211122/primer-1760134568.html
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в мире, белоруссия, польша, вена, минск, евросоюз, сша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:37 22.11.2021 (обновлено: 15:25 22.11.2021)
 
В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе

В ЕС готовят точечные меры, чтобы отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Дети из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе, заявил в понедельник комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.
По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию и усилил международную кампанию для сдерживания миграционных потоков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
11:51
Лукашенко отверг обвинения в "перебрасывании" мигрантов через границу
"Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе - ред.) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе", - заявил Вархеи на пресс-конференции в связи с международной конференцией по ситуации в Белоруссии.
Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
11:41
Захарова назвала ситуацию на польской границе примером информационной войны
 
В миреБелоруссияПольшаВенаМинскЕвросоюзСШАСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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