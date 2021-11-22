https://ria.ru/20211122/evrosoyuz-1760176364.html

В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе

В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе - РИА Новости, 22.11.2021

В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе

Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:37

2021-11-22T14:37

2021-11-22T15:25

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евросоюз

сша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе, заявил в понедельник комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию и усилил международную кампанию для сдерживания миграционных потоков."Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе - ред.) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе", - заявил Вархеи на пресс-конференции в связи с международной конференцией по ситуации в Белоруссии.Инициированная Веной международная конференция по Белоруссии проходит в понедельник в виртуальном формате. Минск в ней не участвует.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html

https://ria.ru/20211122/primer-1760134568.html

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в мире, белоруссия, польша, вена, минск, евросоюз, сша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии