14:37 22.11.2021 (обновлено: 15:25 22.11.2021)
В ЕС продумают точечные меры из-за ситуации на белорусско-польской границе
В ЕС готовят точечные меры, чтобы отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДети из лагеря нелегальных мигрантов и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВЕНА, 22 ноя - РИА Новости. Евросоюз работает над способами дополнительно отреагировать на ситуацию на белорусско-польской границе точечно и эффективно, меры можно ожидать на этой неделе, заявил в понедельник комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.
По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию и усилил международную кампанию для сдерживания миграционных потоков.
"Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе - ред.) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе", - заявил Вархеи на пресс-конференции в связи с международной конференцией по ситуации в Белоруссии.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".