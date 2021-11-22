Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211122/enegretika-1760151089.html
В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт
В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт - РИА Новости, 22.11.2021
В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт
В Китае установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:46
2021-11-22T12:46
россия-китай: главное
экономика
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155866/16/1558661638_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5aae87fdc4255f3cd7022beca4a707b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард киловатт, увеличившись вдвое с 2015 года. Об этом сообщает государственное энергетическое управление КНР.В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций составили соответственно 385 миллионов киловатт, 299 миллионов киловатт и 282 миллиона киловатт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.Сегодня на электростанции, работающие от возобновляемых источниках энергии, приходится 43,5% от общего объема установленных мощностей по Китаю. По прогнозу Энергетического совета КНР, электростанции на неископаемых источниках энергии превзойдут ТЭС по установленным мощностям уже в 2022 году. Прогнозируется, что объем установленных мощностей на электростанциях, работающих на неископаемых источниках энергии, достигнет 1,12 миллиарда киловатт, тогда как установленные мощности ТЭС составляют 1,08 миллиарда киловатт.Впрочем, это не будет означать превосходства неископаемых источников энергии в национальной системе энергообеспечения (к 2030 году их доля составит лишь 25%). Дело в том, что одинаковые установленные мощности на разных видах электростанций вырабатывают разное количество энергии. "Например, на солнечных электростанциях электричество генерируется 1500 часов в год, на ветряных – 2500 часов в год, на ГЭС – 3500, а вот на ТЭС – уже от 4,5 тысячи до 6,5 тысячи часов в год. Поэтому даже при стремительном росте установленных мощностей на ветро- и солнечных станциях, нам нужно быть крайне осторожными при подсчете роста их доли в национальном энергообеспечении", - отметил ранее экс-глава Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу Сяочуань.
https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155866/16/1558661638_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_3864200dea24bdd39d6362e92dc8cab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай
12:46 22.11.2021
 

В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер осматривает солнечные батареи на солнечной электростанции
Мастер осматривает солнечные батареи на солнечной электростанции - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард киловатт, увеличившись вдвое с 2015 года. Об этом сообщает государственное энергетическое управление КНР.
В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций составили соответственно 385 миллионов киловатт, 299 миллионов киловатт и 282 миллиона киловатт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.
Сегодня на электростанции, работающие от возобновляемых источниках энергии, приходится 43,5% от общего объема установленных мощностей по Китаю. По прогнозу Энергетического совета КНР, электростанции на неископаемых источниках энергии превзойдут ТЭС по установленным мощностям уже в 2022 году. Прогнозируется, что объем установленных мощностей на электростанциях, работающих на неископаемых источниках энергии, достигнет 1,12 миллиарда киловатт, тогда как установленные мощности ТЭС составляют 1,08 миллиарда киловатт.
Впрочем, это не будет означать превосходства неископаемых источников энергии в национальной системе энергообеспечения (к 2030 году их доля составит лишь 25%). Дело в том, что одинаковые установленные мощности на разных видах электростанций вырабатывают разное количество энергии. "Например, на солнечных электростанциях электричество генерируется 1500 часов в год, на ветряных – 2500 часов в год, на ГЭС – 3500, а вот на ТЭС – уже от 4,5 тысячи до 6,5 тысячи часов в год. Поэтому даже при стремительном росте установленных мощностей на ветро- и солнечных станциях, нам нужно быть крайне осторожными при подсчете роста их доли в национальном энергообеспечении", - отметил ранее экс-глава Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу Сяочуань.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:12Россия-Китай: Главное
Зеленый пояс, зеленый путь. Как Китай продвигает зеленую энергетику в мире
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном Aurus
03:20Гинцбург оценил исследование коронавируса в мире
03:18Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
03:00В России создан уникальный материал для хирургии и имплантологии
02:43Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
02:35Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
02:22Талибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООН
02:17Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
02:08Вирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
02:03Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕК
01:57Премьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегой
01:31Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок
01:17Зеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый транш
01:16Врач рассказала, какие продукты помогут похудеть
01:11Французов возмутили попытки демонизировать Россию
00:52Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
00:48В Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"
00:36CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"
00:30Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
00:15США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Глава "Вертолетов России" рассказал, когда появится "Ансат" с салоном AurusГинцбург оценил исследование коронавируса в миреФинансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервыВ России создан уникальный материал для хирургии и имплантологииСаакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"Врач рассказала, кому нельзя есть капустуТалибы назначили в состав правительства лиц из санкционного списка ООНСпециалист раскрыл, в чем опасность зарплатных картВирусолог назвал признаки полного выздоровления от COVID-19Псаки заявила, что США продолжат давление на страны ОПЕКПремьер Бельгии ушел на карантин после встречи с французским коллегойБелый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срокЗеленский заявил, что МВФ выделит Украине новый траншВрач рассказала, какие продукты помогут похудетьФранцузов возмутили попытки демонизировать РоссиюВласти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрутВ Киеве заявили, что заручились поддержкой Запада в случае "вторжения"CNN: США хотят отправить на Украину военных советников и "Стингеры"Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы УкраиныСША ввели новые санкции против "Северного потока — 2"