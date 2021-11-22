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В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт
В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт - РИА Новости, 22.11.2021
В КНР установленные мощности возобновляемой энергетики превысили 1 млрд кВт
В Китае установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:46
2021-11-22T12:46
2021-11-22T12:46
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард киловатт, увеличившись вдвое с 2015 года. Об этом сообщает государственное энергетическое управление КНР.В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций составили соответственно 385 миллионов киловатт, 299 миллионов киловатт и 282 миллиона киловатт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.Сегодня на электростанции, работающие от возобновляемых источниках энергии, приходится 43,5% от общего объема установленных мощностей по Китаю. По прогнозу Энергетического совета КНР, электростанции на неископаемых источниках энергии превзойдут ТЭС по установленным мощностям уже в 2022 году. Прогнозируется, что объем установленных мощностей на электростанциях, работающих на неископаемых источниках энергии, достигнет 1,12 миллиарда киловатт, тогда как установленные мощности ТЭС составляют 1,08 миллиарда киловатт.Впрочем, это не будет означать превосходства неископаемых источников энергии в национальной системе энергообеспечения (к 2030 году их доля составит лишь 25%). Дело в том, что одинаковые установленные мощности на разных видах электростанций вырабатывают разное количество энергии. "Например, на солнечных электростанциях электричество генерируется 1500 часов в год, на ветряных – 2500 часов в год, на ГЭС – 3500, а вот на ТЭС – уже от 4,5 тысячи до 6,5 тысячи часов в год. Поэтому даже при стремительном росте установленных мощностей на ветро- и солнечных станциях, нам нужно быть крайне осторожными при подсчете роста их доли в национальном энергообеспечении", - отметил ранее экс-глава Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу Сяочуань.
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экономика, китай
МОСКВА, 22 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное".
В Китае
установленные мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, к концу октября превысили психологически важный порог в 1 миллиард киловатт, увеличившись вдвое с 2015 года. Об этом сообщает государственное энергетическое управление КНР.
В частности, установленные мощности ГЭС, ветряных и солнечных электростанций составили соответственно 385 миллионов киловатт, 299 миллионов киловатт и 282 миллиона киловатт. По всем этим показателям Китай занимает первое место в мире.
Сегодня на электростанции, работающие от возобновляемых источниках энергии, приходится 43,5% от общего объема установленных мощностей по Китаю. По прогнозу Энергетического совета КНР, электростанции на неископаемых источниках энергии превзойдут ТЭС по установленным мощностям уже в 2022 году. Прогнозируется, что объем установленных мощностей на электростанциях, работающих на неископаемых источниках энергии, достигнет 1,12 миллиарда киловатт, тогда как установленные мощности ТЭС составляют 1,08 миллиарда киловатт.
Впрочем, это не будет означать превосходства неископаемых источников энергии в национальной системе энергообеспечения (к 2030 году их доля составит лишь 25%). Дело в том, что одинаковые установленные мощности на разных видах электростанций вырабатывают разное количество энергии. "Например, на солнечных электростанциях электричество генерируется 1500 часов в год, на ветряных – 2500 часов в год, на ГЭС – 3500, а вот на ТЭС – уже от 4,5 тысячи до 6,5 тысячи часов в год. Поэтому даже при стремительном росте установленных мощностей на ветро- и солнечных станциях, нам нужно быть крайне осторожными при подсчете роста их доли в национальном энергообеспечении", - отметил ранее экс-глава Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу Сяочуань.