https://ria.ru/20211122/eldzhey-1760144905.html

В суд поступил протокол на рэпера Элджея

В суд поступил протокол на рэпера Элджея - РИА Новости, 22.11.2021

В суд поступил протокол на рэпера Элджея

В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступил материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:22

2021-11-22T12:22

2021-11-22T13:04

происшествия

москва

юрий дудь

элджей

шоу-бизнес

россия

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153327/34/1533273464_0:19:2834:1613_1920x0_80_0_0_219bd8ff1464bc85bc7fac1aa8ff1e94.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступил материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возращен составителю в связи с недостатками.Ранее Зюзинский райсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.

https://ria.ru/20211109/morgenshtern-1758194913.html

https://ria.ru/20210708/eldzhey-1740469435.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, юрий дудь, элджей, шоу-бизнес, россия