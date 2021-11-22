https://ria.ru/20211122/eldzhey-1760144905.html
В суд поступил протокол на рэпера Элджея
В суд поступил протокол на рэпера Элджея - РИА Новости, 22.11.2021
В суд поступил протокол на рэпера Элджея
В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступил материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:22
2021-11-22T12:22
2021-11-22T13:04
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступил материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возращен составителю в связи с недостатками.Ранее Зюзинский райсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.
https://ria.ru/20211109/morgenshtern-1758194913.html
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происшествия, москва, юрий дудь, элджей, шоу-бизнес, россия
12:22 22.11.2021 (обновлено: 13:04 22.11.2021)
В суд поступил протокол на рэпера Элджея
В суд поступил новый протокол на рэпера Элджея за пропаганду наркотиков