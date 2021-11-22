https://ria.ru/20211122/ekspress-test-1760234445.html

В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19

В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19

Экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с начала зимы, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:19

2021-11-22T19:19

2021-11-22T19:19

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с начала зимы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекции, с 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он выразил уверенность, что данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания.Аксенов добавил, что Крым получил 38,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт", на прошлой неделе в республику уже поступило 16 тысяч доз для ликвидации дефицита. По словам главы региона, вакцины "Спутник V" в Крыму в достаточном количестве, в наличии более 146 тысяч комплектов вакцины.Суточная заболеваемость коронавирусом в республике Крым второй день подряд снижается, за воскресенье выявлено 814 случаев, сообщили в понедельник в Минздраве региона. За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября – 884 случая.

https://ria.ru/20211121/krym-1760028002.html

https://ria.ru/20211122/samoizolyatsiya-1760193841.html

республика крым

россия

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