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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/ekspress-test-1760234445.html
В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19
В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19
Экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с начала зимы, сообщил глава Крыма... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:19
2021-11-22T19:19
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
сергей аксенов (политик)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с начала зимы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекции, с 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он выразил уверенность, что данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания.Аксенов добавил, что Крым получил 38,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт", на прошлой неделе в республику уже поступило 16 тысяч доз для ликвидации дефицита. По словам главы региона, вакцины "Спутник V" в Крыму в достаточном количестве, в наличии более 146 тысяч комплектов вакцины.Суточная заболеваемость коронавирусом в республике Крым второй день подряд снижается, за воскресенье выявлено 814 случаев, сообщили в понедельник в Минздраве региона. За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября – 884 случая.
https://ria.ru/20211121/krym-1760028002.html
https://ria.ru/20211122/samoizolyatsiya-1760193841.html
республика крым
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общество, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
19:19 22.11.2021
 
В Крыму машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19

Аксенов: в Крыму с 1 декабря машины скорой помощи оснастят экспресс-тестами на COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Экспресс-тесты для оперативного выявления новой коронавирусной инфекции появятся у бригад скорой помощи в республике Крым с начала зимы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Для более оперативного выявления заболевания коронавирусной инфекции, с 1 декабря бригады скорой помощи в республике будут оснащены экспресс-тестами на определение антигена", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 10:33Распространение коронавируса
Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Он выразил уверенность, что данная мера позволит частично решить проблему с долгим ожиданием результатов ПЦР-теста у граждан с соответствующей симптоматикой и более оперативно локализовать потенциальные очаги заболевания.
Аксенов добавил, что Крым получил 38,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт", на прошлой неделе в республику уже поступило 16 тысяч доз для ликвидации дефицита. По словам главы региона, вакцины "Спутник V" в Крыму в достаточном количестве, в наличии более 146 тысяч комплектов вакцины.
Суточная заболеваемость коронавирусом в республике Крым второй день подряд снижается, за воскресенье выявлено 814 случаев, сообщили в понедельник в Минздраве региона. За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября – 884 случая.
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымЗдоровье - ОбществоСергей Аксенов (политик)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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