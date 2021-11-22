https://ria.ru/20211122/eko-1760246190.html
На Кубани благодаря ЭКО в 2021 году родились более тысячи детей
На Кубани благодаря ЭКО в 2021 году родились более тысячи детей - РИА Новости, 22.11.2021
На Кубани благодаря ЭКО в 2021 году родились более тысячи детей
Более тысячи детей родились благодаря ЭКО в текущем году в Краснодарском крае, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:28
2021-11-22T20:28
2021-11-22T20:28
краснодарский край
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи детей родились благодаря ЭКО в текущем году в Краснодарском крае, сообщает администрация региона."За десять месяцев этого года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родителями стали 895 семейных пар. Родилось более тысячи детей, из них 100 двоен и три тройни. В трети случаях услугу оказали за счет средств обязательного медицинского страхования", – приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения края Ирины Вязовской.Уточняется, что медицинскую помощь оказывают в рамках национального проекта "Демография"."Медицинскую помощь за счет средств ОМС в данном направлении на Кубани проводят шесть медучреждений – одно федеральное, два краевых и три частных", - добавили в ведомстве.По данным краевых властей, с 2016 года в Краснодарском крае с помощью процедуры ЭКО появились на свет более 5,2 тысячи детей, в том числе 899 пар двойняшек и 20 троен.
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общество, краснодарский край
КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости.
Более тысячи детей родились благодаря ЭКО в текущем году в Краснодарском крае
, сообщает администрация региона.
"За десять месяцев этого года с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родителями стали 895 семейных пар. Родилось более тысячи детей, из них 100 двоен и три тройни. В трети случаях услугу оказали за счет средств обязательного медицинского страхования", – приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения края Ирины Вязовской.
Уточняется, что медицинскую помощь оказывают в рамках национального проекта "Демография"
.
"Медицинскую помощь за счет средств ОМС в данном направлении на Кубани проводят шесть медучреждений – одно федеральное, два краевых и три частных", - добавили в ведомстве.
По данным краевых властей, с 2016 года в Краснодарском крае с помощью процедуры ЭКО появились на свет более 5,2 тысячи детей, в том числе 899 пар двойняшек и 20 троен.
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