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Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 22.11.2021
Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
Два человека погибли и еще двое пострадали, по уточненным данным, в результате резонансного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T10:47
2021-11-22T10:47
2021-11-22T10:47
происшествия
москва
авто
кутузовский проспект
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Два человека погибли и еще двое пострадали, по уточненным данным, в результате резонансного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, рассказал РИА Новости представитель столичного департамента ГОЧСиПБ.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes, был автоблогер Саид Губденский - он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице."В результате ДТП двое человек пострадали, двое погибли", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на месте происшествия с участием трёх автомобилей работали подразделения пожарно-спасательного гарнизоны столицы, в том числе расчёт поисково-спасательного отряда №207.
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москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, авто, кутузовский проспект
Власти уточнили число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте
Власти уточнили число пострадавших в ДТП с участием Губденского на Кутузовском проспекте