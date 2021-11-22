Киев не разрешит ситуацию в Донбассе военным путем, предупредил Пушилин
Пушилин пообещал не допустить разрешения Киевом ситуации в Донбассе военным способом
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что Киев не оставляет надежду разрешить конфликт в Донбассе военным способом, пообещал, что ДНР этого не допустит.
"Донбасс вынужден был быть готовым, - и готов по факту, - к полномасштабным боевым действиям, еще с 2015 года, ровно когда вторые минские соглашения перестали в считанные дни работать, когда полноценного перемирия, о котором договаривались, не наступило. Донбасс вынужден был модернизировать свою армию. Сейчас у нас не просто разрозненные отряды ополченцев, это армия по факту со всеми параметрами, которые есть в любом признанном государстве", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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По словам главы республики, сейчас ополченцы в Донбассе должны быть в тонусе - по его словам, из-за надежды на решение конфликта военным путем и применение "хорватского сценария".
"Наши военнослужащие вынуждены находиться в тонусе. Да, Киев не оставляет надежду разрешить конфликт военным способом. А с учетом того, что (Алексей - ред.) Резников был назначен министром обороны, это про хорватский сценарий. Они об этом мечтают. Мы этого не допустим, но для этого нужно быть готовыми, что Донбасс и делает", - добавил он.
Под "хорватским сценарием" подразумевается эпизод немирного возвращения официальным Загребом своей территории. Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК) - территориального образования сербов, которое было создано на территории Хорватии в 1991 году при поддержке Белграда. Операция завершилась победой хорватских сил, которые установили утраченный в начале 1990-х годов контроль над пятой частью территории страны. Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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