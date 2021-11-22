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В ДНР ответили на заявления Киева о нарастающей угрозе в адрес Украины
В ДНР ответили на заявления Киева о нарастающей угрозе в адрес Украины - РИА Новости, 22.11.2021
В ДНР ответили на заявления Киева о нарастающей угрозе в адрес Украины
Заявления Киева и представителей Запада о нарастающей военной угрозе в отношении Украины являются вбросами и дешево срежиссированным спектаклем, считает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:33
2021-11-22T13:33
в мире
киев
москва
владимир путин
министерство обороны украины
министерство обороны сша
джон кирби
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Заявления Киева и представителей Запада о нарастающей военной угрозе в отношении Украины являются вбросами и дешево срежиссированным спектаклем, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский."В процессе совершения новых актов агрессии в отношении гражданского населения Донбасса официальный Киев в тандеме с заокеанскими покровителями занимается производством вбросов в информационное поле на тему якобы нарастающей военной угрозы в отношении Украины. Каждое подобное заявление украинского руководства не имеет никакой доказательной базы, выступая дешево режиссированным спектаклем с целью политического шантажа европейских партнеров и удержания власти на Украине в своих руках", - написал Московский в своем Telegram-канале.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, москва, владимир путин, министерство обороны украины, министерство обороны сша, джон кирби, ситуация в днр и лнр, россия, владислав московский
13:33 22.11.2021
 
В ДНР ответили на заявления Киева о нарастающей угрозе в адрес Украины

В ДНР заявления Киева о нарастающей военной угрозе по отношению к Украине назвали вбросами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Заявления Киева и представителей Запада о нарастающей военной угрозе в отношении Украины являются вбросами и дешево срежиссированным спектаклем, считает пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Московский.
"В процессе совершения новых актов агрессии в отношении гражданского населения Донбасса официальный Киев в тандеме с заокеанскими покровителями занимается производством вбросов в информационное поле на тему якобы нарастающей военной угрозы в отношении Украины. Каждое подобное заявление украинского руководства не имеет никакой доказательной базы, выступая дешево режиссированным спектаклем с целью политического шантажа европейских партнеров и удержания власти на Украине в своих руках", - написал Московский в своем Telegram-канале.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины". Газета Mirror со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готова перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России.
Прогнозы со стороны Киева относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям, звучат с 2014 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 19:57
Киев слагает небылицы о стремлении к миру в Донбассе, заявил МИД ДНР
 
В миреКиевМоскваВладимир ПутинМинистерство обороны УкраиныМинистерство обороны СШАДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладислав Московский
 
 
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