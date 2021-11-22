https://ria.ru/20211122/domogatelstva-1760233425.html
В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо
В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо - РИА Новости, 22.11.2021
В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо
Ассамблея Нью-Йорка установила, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:13
2021-11-22T19:13
2021-11-22T19:19
в мире
сша
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
джо байден
нэнси пелоси
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НЬЮ-ЙОРК, 22 ноя - РИА Новости. Ассамблея Нью-Йорка установила, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства."Мы пришли к выводу, что существуют значительные доказательств того, что бывший губернатор Куомо причастен к сексуальным домогательствам", - говорится в документе, подготовленном юристами от имени юридического комитета ассамблеи.Куомо лишился поста губернатора из-за обвинений в домогательствах, о которых заявили 11 женщин, работавших с ним в разные годы. Куомо, который сложил полномочия осенью, не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплеку. Он также говорил, что его склонность к тактильным контактам была проявлением дружеского участия и лишена сексуального подтекста. Однако, перед женщинами Куомо все же извинился.К отставке Куомо призывали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сенаторы от Нью-Йорка.
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в мире, сша, нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), джо байден, нэнси пелоси
19:13 22.11.2021 (обновлено: 19:19 22.11.2021)
В Нью-Йорке нашли доказательства домогательств экс-губернатора Куомо
В Нюю-Йорке нашли серьезные доказательства сексуальных домогательств экс-губернатора Куомо