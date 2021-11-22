https://ria.ru/20211122/dollar-1760140289.html

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 27 августа

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 27 августа - РИА Новости, 22.11.2021

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с 27 августа

Доллар впервые с августа подорожал до 74 рублей на фоне ослабления российской валюты, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:06

2021-11-22T12:06

2021-11-22T15:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

brent

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россия

алор брокер

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Доллар впервые с августа подорожал до 74 рублей на фоне ослабления российской валюты, следует из данных Московской биржи.По состоянию на 11:55 курс доллара расчетами "завтра" повысился на 55 копеек, евро — на 35 копеек, до 83,36 рубля. За несколько минут до этого американская валюта торговалась на отметке в 74,04 рубля.Официальный курс российской валюты, установленный Центробанком, также снизился — на 68,89 копейки к доллару — до 73,4506 рубля — и на 18,7 копейки к евро — 82,7715 рубля.Цена на нефть марки Brent пытается отыграть падение в предыдущие дни — ранее она обновила минимум с 1 октября, упав до 77,62 доллара за баррель. Сейчас она перешла к росту и прибавляет 0,8%, почти достигая 80 долларов.При этом весь российский рынок акций сейчас снижается. Индекс Мосбиржи к 13:27 мск падает на 3,18%, до 3888,73 пункта, а долларовый индекс РТС — на 4,49%, до 1646,35 пункта, это минимальные показатели с августа.По мнению Егора Жильникова из Промсвязьбанка, утро понедельника создало условия для сохранения тенденции к ослаблению рубля."Сегодня мы ожидаем стремления курса доллара к верхней границе диапазона 73,5-74,5 рубля из-за возможного продолжения падения цен на нефть Brent, способных достичь отметку 77 долларов за баррель уже в начале недели. Поддержка рублю может прийти в конце торговой сессии в случае сохранения позитивных настроений на рынке США, а также технических факторов, поскольку российская валюта локально выглядит перепроданной", — добавил он.Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отметил, что курс рубля на этой неделе будет поддерживаться за счет пика налогового периода ноября, но ближе к концу недели этот фактор перестанет действовать. При появлении новых негативных поводов доллар может продолжить рост на уровне отметки в 74,6 рубля.

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экономика, доллар, brent, промсвязьбанк, московская биржа, россия, алор брокер