https://ria.ru/20211122/dolg-1760249433.html

"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому"

"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому" - РИА Новости, 22.11.2021

"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому"

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:53

2021-11-22T20:53

2021-11-22T21:29

в мире

молдавия

газпром

сергей куприянов

молдовагаз

спг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190029_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_55a3c1a66badf77c1e0f6c8f46448d0f.jpg

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств."Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома", речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем", — заявил Чебан порталу Newsmaker.md.По его словам, сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который "Молдовагаз" подписала с "Газпромом".Тариф на газ в Молдавии был пересмотрен в ноябре, он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза Власти республики должны были придумать, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому за газ".Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.

https://ria.ru/20211122/kontrakt-1760237830.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, спг, россия