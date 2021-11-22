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"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому"
"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому" - РИА Новости, 22.11.2021
"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому"
Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T20:53
2021-11-22T21:29
в мире
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
спг
россия
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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств."Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома", речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем", — заявил Чебан порталу Newsmaker.md.По его словам, сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который "Молдовагаз" подписала с "Газпромом".Тариф на газ в Молдавии был пересмотрен в ноябре, он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза Власти республики должны были придумать, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому за газ".Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.
https://ria.ru/20211122/kontrakt-1760237830.html
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в мире, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, спг, россия
20:53 22.11.2021 (обновлено: 21:29 22.11.2021)
 
"Молдовагаз" работает над решением проблемы погашения долга "Газпрому"

Глава "Молдовагаз" Чебан: компания решает проблему погашения долга перед "Газпромом"

© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа.
Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.
"Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома", речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем", — заявил Чебан порталу Newsmaker.md.
По его словам, сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который "Молдовагаз" подписала с "Газпромом".
Тариф на газ в Молдавии был пересмотрен в ноябре, он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза Власти республики должны были придумать, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому за газ".
Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.
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В миреМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагазСПГРоссия
 
 
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