Аналитики спрогнозировали рост доходов россиян по итогам года
Аналитики спрогнозировали рост доходов россиян примерно на 2,6 процента по итогам года
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6% на фоне восстановления экономики, дефицита кадров на рынке и единовременных социальных выплат, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, в прошлом году на фоне коронакризиса спад реальных располагаемых денежных доходов населения составил 2,8%, однако с восстановлением экономики ситуация начала улучшаться - за девять месяцев текущего года показатель вырос на 4,1%.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Банк России ожидает, что инфляция по итогам текущего года составит 7,4-7,9%.
"Доходные" факторы
Главной причиной растущих доходов населения является восстановление экономики и дефицит рабочих кадров, сходятся во мнении аналитики. Основной вклад в рост доходов населения обеспечивает увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, в том числе из-за ограниченной внешней миграции, подчеркнул главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. Он напомнил, что сложившаяся ситуация уже привела к быстрому снижению безработицы - ее уровень в сентябре находился на исторических минимумах - 4,3%.
Серьезную поддержку в третьем квартале оказали единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников - их вклад в темпы роста составил около 4 процентных пунктов, оценил главный экономист Sova Capital Артем Заигрин. В текущем квартале дополнительная поддержка доходов населения со стороны бюджетных платежей не планируется, поэтому показатель может резко замедлиться, а высокая инфляция и вовсе несет риски его спада, указывает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Основными препятствиями для роста реальных доходов являются повышенная инфляция и завершение быстрого восстановительного роста экономики после коронакризиса, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Дополнительным фактором, тормозящим рост доходов в четвертом квартале, станет введение новых коронавирусных ограничений, добавляет управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
"В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5-3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021 и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года", - подытожил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.
Прогнозы аналитиков
Прогнозы аналитиков по темпам роста реальных располагаемых доходов по итогам года представлены ниже (в %):
АКРА - 2,5-3
БКС - 3
"ВТБ Капитал" - 2
"Зенит" - 2,8
НРА - 1,5
НКР - 1
Промсвязьбанк - 3,6
Сбербанк - 3,5
SOVA Capital - 3,9
Совкомбанк - 1,8
"Эксперт РА" - 2,5
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году на 3% в годовом выражении. Однако после того, как министерство повысило свой прогноз по инфляции в России в текущему году с 5,8% до 7,4%, оценки по росту реальных располагаемых доходов населения и реальных заработных план могут быть уточнены.
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