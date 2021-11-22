https://ria.ru/20211122/dogovor-1760137878.html

Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора

Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора - РИА Новости, 22.11.2021

Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора

Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотруднику и работодателю заключать трудовой договор дистанционно. Документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:55

2021-11-22T11:55

2021-11-22T14:24

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, позволяющий сотруднику и работодателю заключать трудовой договор дистанционно. Документ опубликован на портале правовой информации.Как отмечали ранее авторы инициативы, это упростит поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбирать варианты в других регионах и удаленно проходить собеседования. Вдобавок работники смогут без посещения отдела кадров подписывать бумаги электронной подписью, оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, для которых требуются справки с работы. Предполагается, что нужные сведения доступны в цифровом виде.В то же время это применимо только к документам, оформление которых в письменном виде или ознакомление с которыми под роспись работника прямо предусмотрено трудовым законодательством. При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на электронный кадровый документооборот, а тот вправе отказаться.Предприятия могут использовать единую платформу "Работа в России", взаимодействовать с персоналом через портал госуслуг или собственную информационную систему, если она соответствует требованиям ТК.

https://ria.ru/20211108/zanyatost-1758016522.html

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общество, владимир путин, россия