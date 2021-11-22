https://ria.ru/20211122/dgtu-1759827499.html

Летучие мыши помогут ученым найти защиту от вирусов

Летучие мыши помогут ученым найти защиту от вирусов - РИА Новости, 22.11.2021

Летучие мыши помогут ученым найти защиту от вирусов

Влияние кишечных микроорганизмов летучих мышей на возникновение новых вирусов исследовали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Влияние кишечных микроорганизмов летучих мышей на возникновение новых вирусов исследовали специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, обнаруженные свойства некоторых бактерий помогут обезопасить человека от вирусов, развивающихся в организме летучих мышей. Результаты опубликованы в Scientific Reports.Летучие мыши – насекомоядные и фруктоядные животные, способные прожить до 30 лет, что немало по меркам большинства млекопитающих. За этот период, по словам ученых, в организме летучей мыши успевает накопиться и мутировать огромное число патогенов. Во многих регионах мира они легко передаются человеку, вызывая у него тяжелые заболевания, в том числе вирусные, такие как COVID-19.Один из факторов защиты рукокрылых от инфекций, как объяснили ученые ДГТУ, – некоторые молочнокислые бактерии в пищеварительной системе. Они влияют на темп естественных клеточных мутаций в кишечнике, способных привести не только к появлению новых более агрессивных патогенов, но и к изменениям в ДНК самой особи.Выделив бактерии, помогающие летучим мышам сдерживать развитие инфекций в своем организме, можно создать препараты для подавления патогенов, передающихся человеку от животных, уверены ученые ДГТУ. Также, по их мнению, это позволит разработать механизм борьбы с такими инфекциями на том этапе, когда болезнь еще не вышла за пределы дикой природы.Ученые выделили из фекалий летучих мышей 59 различных молочнокислых штаммов и проанализировали их антиоксидантные свойства с помощью lux-биосенсоров, чувствительных к окислительным изменениям клеток. По словам специалистов ДГТУ, выявленные таким образом бактерии можно либо применять в качестве готового средства подавления инфекций, либо выделить из них действующее вещество и разработать препарат на его основе."Летучие мыши "воспитали" не только COVID-19, но и такие тяжелые болезни, как ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лихорадка Эбола, вирусный энцефалит, вирусная инфекция Нипах. Изучение механизмов развития подобных инфекций приведет нас к разработке средств превентивной борьбы с опасными для человека вирусами, что станет новым словом в вирусологии", – отметил ассистент кафедры "Биоинженерия" ДГТУ Сергей Головин.Исследование ростовских ученых фокусировалось на трех видах рукокрылых, распространенных на севере и западе Евразии – рыжей вечернице (Nyctalus noctula), средиземноморском нетопыре (Pipistrellus kuhli) и позднем кожане (Eptesicus serotinus). Одним из результатов работы, по словам авторов, стало создание баз данных и понимание роли рукокрылых на юге России.Работы проводились командой факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ в сотрудничестве со специалистами Южного федерального университета и Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 20-04-60263).

https://ria.ru/20211117/kovid-1759322535.html

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

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ростов-на-дону, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия