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Детский сад на 190 мест построят в Солнечногорске
Детский сад на 190 мест построят в Солнечногорске - РИА Новости, 22.11.2021
Детский сад на 190 мест построят в Солнечногорске
Первое дошкольное образовательное учреждение на 190 мест построят на территории ЖК "Новый Зеленоград" в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:34
2021-11-22T12:34
2021-11-22T12:34
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Первое дошкольное образовательное учреждение на 190 мест построят на территории ЖК "Новый Зеленоград" в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.В релизе отмечается, что детский сад будет построен за счёт внебюджетных источников финансирования в рамках строительства жилого комплекса. В отдельно стоящем четырёхэтажном здании разместятся помещения для 8 групп, музыкальный и гимнастический залы, пищеблок. На прилегающей территории оборудуют детские павильоны, игровые и спортивные площадки."Строительство учреждения завершится в IV квартале 2022 года, после чего оно будет передано в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.
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