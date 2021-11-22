https://ria.ru/20211122/deti-1760245420.html

Гинцбург оценил сроки начала исследования вакцины для детей 6-11 лет

Гинцбург оценил сроки начала исследования вакцины для детей 6-11 лет - РИА Новости, 22.11.2021

Гинцбург оценил сроки начала исследования вакцины для детей 6-11 лет

После одобрения вакцины от коронавируса для подростков будет подан пакет документов для исследования вакцины среди детей от шести до 11 лет, заявил директор... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:18

2021-11-22T20:18

2021-11-22T20:50

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. После одобрения вакцины от коронавируса для подростков будет подан пакет документов для исследования вакцины среди детей от шести до 11 лет, заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, центр подал пакет документов, которые подтверждают эффективность и безопасность варианта вакцины "Спутник V" для детей от 12 до 17 лет, в Минздрав."Как мы получим одобрение на те исследования, которые мы провели для этой группы детей, то это позволит, с одной стороны, использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно, с полного согласия не только ребенка, но и его родителей. А также позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, "Спутника V", разведенного в определенное количество раз, для исследования на группе детей в возрасте от 11 до шести лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии