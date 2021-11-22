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Эти популярные напитки способны состарить ваш мозг на 11 лет
Назван напиток, способный состарить мозг на 11 лет - РИА Новости, 22.11.2021
Эти популярные напитки способны состарить ваш мозг на 11 лет
Сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:12
2021-11-22T17:49
здоровье - общество
бостонский университет
здоровье
деменция
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на ученых из Медицинской школы при Бостонском университете.Они провели исследование, во время которого наблюдали за группой из 4200 человек: испытуемые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет. "Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки", — пишет Daily Express.Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны, однако убедительны, поэтому позволяют делать обоснованные выводы. "Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, а замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает", — подытожила ученый.Ранее американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде. Это может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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здоровье - общество, бостонский университет, здоровье, деменция, здоровый образ жизни (зож)
15:12 22.11.2021 (обновлено: 17:49 22.11.2021)
 
Назван напиток, способный состарить мозг на 11 лет

Daily Express: сладкие напитки могут состарить мозг на срок от пяти до 11 лет

© Pixabay / Pixabay/rawpixelПрохладительные напитки
Прохладительные напитки - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Pixabay / Pixabay/rawpixel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на ученых из Медицинской школы при Бостонском университете.
Они провели исследование, во время которого наблюдали за группой из 4200 человек: испытуемые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.
Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет. "Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки", — пишет Daily Express.
Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны, однако убедительны, поэтому позволяют делать обоснованные выводы. "Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, а замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает", — подытожила ученый.
Ранее американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде. Это может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Тест на уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 00:00Сказано в эфире
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