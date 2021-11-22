https://ria.ru/20211122/davlenie-1760096114.html
Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления - РИА Новости, 22.11.2021
Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и области, со вторника будет появляться солнце, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T00:43
2021-11-22T00:43
2021-11-22T00:55
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759742299_0:37:3528:2021_1920x0_80_0_0_535e9efa23697c159af82a7fa04bdd1b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и области, со вторника будет появляться солнце, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.В среду ночью ожидается -4..-7 градусов, а днем около нуля. Такая температура продержится до конца рабочей недели. Осадки, начиная со вторника, не прогнозируются.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти градусов.
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759742299_634:0:3365:2048_1920x0_80_0_0_ffc7a9a6b1e83160d8914b3d96d6b720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
00:43 22.11.2021 (обновлено: 00:55 22.11.2021)
Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления