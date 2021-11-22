https://ria.ru/20211122/davlenie-1760096114.html

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления - РИА Новости, 22.11.2021

Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

Резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и области, со вторника будет появляться солнце, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T00:43

2021-11-22T00:43

2021-11-22T00:55

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в Москве и области, со вторника будет появляться солнце, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (подразделения Росгидромета) Роман Вильфанд.В среду ночью ожидается -4..-7 градусов, а днем около нуля. Такая температура продержится до конца рабочей недели. Осадки, начиная со вторника, не прогнозируются.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти градусов.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд