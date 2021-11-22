https://ria.ru/20211122/covid-19-1760135735.html

За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек

За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек - РИА Новости, 22.11.2021

За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек

За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:47

2021-11-22T11:47

2021-11-22T11:48

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1241 смертей... За весь период по России умерло 265 336 человек", - говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти, в Санкт-Петербурге - 77, в Подмосковье - 68.

https://ria.ru/20211110/smertnost-1758409151.html

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2021

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