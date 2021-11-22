https://ria.ru/20211122/covid-19-1760135735.html
За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек
За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек - РИА Новости, 22.11.2021
За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек
За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:47
2021-11-22T11:47
2021-11-22T11:48
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 1241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1241 смертей... За весь период по России умерло 265 336 человек", - говорится в сообщении. В частности, в Москве за сутки подтверждены 94 смерти, в Санкт-Петербурге - 77, в Подмосковье - 68.
https://ria.ru/20211110/smertnost-1758409151.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 22.11.2021 (обновлено: 11:48 22.11.2021)
За сутки в России от COVID-19 умер 1241 человек
За сутки в России подтвердили 1241 смерть больных COVID-19