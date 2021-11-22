11:33 22.11.2021 (обновлено: 12:50 22.11.2021)
В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре
Минздрав Белоруссии опроверг слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре с мигрантами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что сообщения в интернет-ресурсах о якобы вспышке COVID-19 в логистическом центре среди ближневосточных мигрантов на польской границе являются фейком.
"Вспышка COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе – фейк", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, "на сегодняшний день в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19".
"Всего, с начала осени, по различным вопросам здоровья около 100 мигрантов обратились за медпомощью к врачам Гродненской области", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что сейчас в центре постоянно дежурят две бригады специалистов скорой медпомощи.
"Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного выставлен диагноз пневмония с COVID-инфекцией, ещё двое находятся в больницах из-за обострения хронических болезней", - отмечается в сообщении.
21 ноября, 12:05Из центра "Брузги" госпитализировали около ста мигрантов
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.