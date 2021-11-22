https://ria.ru/20211122/covid-19-1760133124.html

В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре

В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре - РИА Новости, 22.11.2021

В Белоруссии опровергли слухи о вспышке COVID-19 в логистическом центре

Минздрав Белоруссии заявил, что сообщения в интернет-ресурсах о якобы вспышке COVID-19 в логистическом центре среди ближневосточных мигрантов на польской... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:33

2021-11-22T11:33

2021-11-22T12:50

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

белоруссия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии заявил, что сообщения в интернет-ресурсах о якобы вспышке COVID-19 в логистическом центре среди ближневосточных мигрантов на польской границе являются фейком."Вспышка COVID-19 в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе – фейк", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, "на сегодняшний день в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19"."Всего, с начала осени, по различным вопросам здоровья около 100 мигрантов обратились за медпомощью к врачам Гродненской области", - отметили в ведомстве. Подчеркивается, что сейчас в центре постоянно дежурят две бригады специалистов скорой медпомощи."Всего же в больницах Гродно находятся три человека, которые проживали в центре. У одного выставлен диагноз пневмония с COVID-инфекцией, ещё двое находятся в больницах из-за обострения хронических болезней", - отмечается в сообщении.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211121/migranty-1760035066.html

https://ria.ru/20211120/migranty-1759954871.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, белоруссия, здоровье - общество, коронавирус covid-19